Ultraleggero precipitato nei pressi dell’aviosuperficie a Premariacco: morti Simone Fant e Alessandra Freschet

Non ce l’hanno fatta Simone Fant, 31 anni di Reana del Rojale, e Alessandra Freschet, 15 anni di Roveredo in Piano. Istruttore ed allieva hanno perso la vita in seguito all’incidente aereo che si è verificato a San Mauro di Premariacco, nella zona dell’aviosuperficie. Simone Fant era un istruttore di volo mentre Alessandra Freschet era una sua allieva. Le ustioni rimediate sono state fatali per i due che, condotti al Santa Maria della Misericordia, non sono riusciti a sopravvivere.

Alessandra e Simone sono stati soccorsi da una squadra di vigili del fuoco di Cividale e portati all’ospedale di Udine, dove sono deceduti a distanza di un’ora l’una dall’altro. La ragazza faceva parte di un gruppetto di studenti in visita a una scuola di volo di Premariacco. Ciascuno avrebbe effettuato un breve sorvolo della zona. La ragazza è salita a bordo con l’istruttore all’aviosuperficie di San Mauro ma dopo un breve volo il velivolo è stato visto precipitare e prendere fuoco.