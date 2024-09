Le innovazioni di Sethi Krishan Chand nella poesia, nell’arte e nella letteratura

di Goffredo Palmerini

L’AQUILA – Ho incontrato Krishan Chand Sethi nel 2018, in Salento. Era venuto in Italia per un evento artistico-letterario a Galatone, città a 27 chilometri da Lecce. Fui subito affascinato dalla sua arte fotografica e dalla sua poesia, distillata in versi brevi e intensi. La sua fotografia e i suoi versi, in una sinestesia altamente suggestiva, li ho poi visti “dal vivo” in alcuni preziosi coffee table books che Sethi aveva portato con sé per il Premio di Arte Sacra e Poesia organizzato dall’associazione internazionale Verbumlandiart. In quell’occasione gli fu conferita una Targa d’Argento in riconoscimento del suo contributo a lungo termine alla Cultura e alla Letteratura.

Fu in tale occasione che scoprii la “poesia pittorica”, di cui Sethi è l’inventore e pioniere, avendola introdotta in India, dove è nato, e diffusa in tutto il mondo attraverso il World Pictorial Poetry and Art Forum©, un’istituzione culturale e letteraria. da lui fondata, che opera attraverso una rete di rappresentanze in 33 paesi. Si tratta quindi di una nuova e originale forma di espressione artistica e letteraria di Krishan Chand Sethi, mediante la quale promuove globalmente valori di Pace, Amore e Umanità, attraverso l’Arte e la Poesia. E pensare che Sethi aveva esperienze molto diverse prima di incrociare la poesia e la fotografia d’arte, sbocciate alcuni anni dopo l’inizio di questo secolo.

Il dr. Krishan Chand Sethi, 72 anni, è nato in Punjab, regione dell’estremo nord dell’India al confine con il Pakistan. Con due lauree e un master (in Letteratura Inglese, Scienze Assicurative e D.O.O.P, PG Diploma da tre diverse Università indiane), Sethi ha lavorato per 35 anni come dirigente in United India Insurance Co. Ltd fino al 2012. Poeta raffinato, scrittore e fotografo d’arte, ha pubblicato 75 volumi di poesia pittorica e antologie in grandi album da tavolo. La sua produzione artistico-letteraria comprende oltre 500 poesie pittoriche e altrettanti poemi brevi e micro-poemi. Sethi è considerato un poeta popolare. I suoi soggetti sono semplici, belli e chiari, inquadrati nella sua poesia pittorica.

Sethi è un vero precursore, innovando e introducendo il concetto di poesia pittorica, dove la fotografia e la poesia si fondono in un’unione espressiva efficace. Il linguaggio corporeo dei soggetti e degli oggetti coinvolti nell’immagine è sempre abbinato al tema di una poesia. Questo modo di scrivere testi sta rapidamente diffondendosi nel mondo della poesia e dei social media, proprio attraverso il World Pictorial Poetry Art Forum©, di cui Sethi Krishan Chand è presidente e fondatore, un’associazione culturale e umanitaria che mira a promuovere valori universali di fraternità umana e pace in tutto il mondo attraverso la letteratura e l’arte. Il Forum, con le sue 33 filiali in tutto il mondo e una sulla Luna, dopo l’atterraggio dell’India sul nostro satellite, ha la sua sede principale in India, a Daman, una splendida città sull’oceano situata a 180 km da Mumbai.

“Il concetto di poesia pittorica che ho progettato e diffuso – mi confidò Sethi qualche tempo fa, “mi ha reso molto conosciuto a livello mondiale. Tutto è iniziato nel 2011 quando ho scritto un verso di quattro righe su una fotografia di mia madre per segnare un grande ricordo. Mi ha toccato il cuore, e ho iniziato a lavorare su questa idea innovativa, modellata per essere il futuro della nuova poesia con la fotografia. All’inizio ha funzionato lentamente, ma dal 2014 è in pieno svolgimento. Ora si sta espandendo in modo straordinario sui social network e sui media cartacei.” Nei suoi lavori, sembra che l’immagine e la poesia operino come il corpo e l’anima di una composizione e abbiano un doppio effetto sulla mente dei lettori.

Vorrei ora approfondire il lavoro letterario di K.C. Sethi, che di recente ha creato la sua “Scuola di Poesia” e ne ha evidenziato i principali aspetti innovativi con dettagliati articoli di stampa e comunicazioni sui social media. Studiare le innovazioni del dr. Sethi e l’introduzione di nuovi concetti e generi nel campo della letteratura poetica ha generato molto interesse e stupore. È un vero genio, avendo originato e contribuito a innovazioni uniche nella letteratura e nell’arte. È davvero un piacere seguire il suo pensiero sulla “poesia in un’unica frase” o “poesia a punto fermo“, insieme alla già affermata poesia pittorica e alla poesia sensoriale/emotiva.

**Poesia in una singola frase o Poesia a punto fermo: Innovazioni nel mondo letterario**

La Poesia in una Singola Frase o Poesia a Punto Fermo, la Poesia Pittorica e la Poesia Sensoriale sono forme espressive innovative introdotte dal dr. Sethi, ciascuna delle quali esprime la profondità delle emozioni umane, del pensiero e della creatività. Queste innovazioni infrangono tutte le strutture tradizionali e invitano i lettori a sperimentare la poesia sia come stimolazione intellettuale sia come risonanza emotiva.

**L’essenza e l’innovazione della poesia a punto fermo**

Una delle forme più uniche di poesia è la Poesia in una Singola Frase o a Punto Fermo, che utilizza un flusso continuo di pensieri, punteggiato solo da virgole, punti e virgola, congiunzioni e verbi ausiliari, fino a concludersi con un unico punto fermo finale. Imita, in un certo senso, l’approccio della mente umana ai pensieri e alle emozioni, trascinando il lettore senza interruzioni o pause. Sethi ha abilmente utilizzato questa forma per comporre poesie profondamente riflessive e cariche di emozioni, sviluppando spesso temi sull’amore, la vita e la riflessione, attraverso una struttura di frase continua che coinvolge il lettore in un’esperienza meditativa. Ad esempio:

L’amore, come un dolce vento che soffia tra gli alberi, portando con sé i fiori.

La dolcezza e il calore del sole intessono ricordi destinati a durare, mai detti ma profondamente sentiti nel cuore; mai svaniti, ma con il tempo sempre più costanti.

Poesia in una singola frase:

La vita, una serie di momenti, fugaci eppure profondi, ciascuno un passo nel viaggio, con risate, lacrime, speranze e sogni tutti mescolati insieme come fili di un arazzo, scrivendo una storia unicamente nostra, una storia che continua a dispiegarsi e a dispiegarsi finché non troviamo la nostra pace.

Questi semplici esempi suggeriti dal dr. Sethi illustrano come la Poesia a Punto Fermo stimoli un costante reimpegno con il racconto poetico e la poesia per produrre una forte conclusione riflessiva.

La precisione e l’impatto della poesia in una singola frase

La Poesia in una Singola Frase è un’altra innovazione che ha ulteriormente affinato il potere della brevità e della precisione. Questa forma tenta di distillare la Poesia in Prosa in un’idea, espressa in una singola frase che colpisce emotivamente o intellettualmente. La chiarezza e i momenti di intuizione sono meglio catturati attraverso questo mezzo, perdurando a lungo dopo la fine della poesia. Storicamente collocata nel movimento della “poesia in prosa” del XIX secolo, la Poesia in una Singola Frase si allinea con tradizioni minimaliste come gli haiku o gli aforismi, dove ogni singola parola è stata accuratamente scelta per dare vita al testo. Ecco alcuni semplici esempi del lavoro di dr. Sethi in questa forma:

Nel silenzio dell’alba, la speranza sorge con il sole.

Un sorriso nasconde mille storie non raccontate.

L’amore inizia dove le parole finiscono.

Sotto le stelle, siamo tutti sognatori.

Il tempo sussurra, ma il suo messaggio è forte.

Conclusioni: Unione di Forma e Significato. I contributi del dr. Sethi in campo letterario hanno aperto nuove vie nell’espressione poetica, fondendo forma e significato nei modi più innovativi. Le strutture tradizionali vengono messe in discussione e nascono nuove possibilità con tecniche narrative innovative che espandono il potenziale di ciò che la poesia può raggiungere. In questo modo, sia la “poesia a frase unica” che la “poesia a punto fermo”, così come la “poesia pittorica” e la “poesia sensoriale”, aiutano poeti e lettori a riavvicinarsi al linguaggio e al significato.

Queste forme non solo mettono in evidenza quanto la poesia sia versatile come genere letterario, ma dimostrano anche la sua capacità senza tempo di esprimere l’aspetto più complesso della vita: quello di essere e di esprimere l’umanità. Il lavoro di Sethi continua ad ispirare ed evolversi, portando la poesia a nuovi livelli di comprensione e esperienza. Le sue innovazioni rappresentano un invito per i poeti di tutto il mondo a esplorare oltre i confini tradizionali, cercando sempre nuovi modi di connettersi profondamente con i lettori. Un invito ad esplorare i confini dell’immaginazione e dell’emozione, rendendo la poesia non solo un’arte, ma una filosofia viva che interseca i confini del tempo e della cultura.