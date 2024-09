L’infertilità è una condizione che può avere ripercussioni significative su vari aspetti della vita di una persona. Non solo può influenzare le relazioni familiari e amicali, ma può anche creare difficoltà economiche e tensioni all’interno della coppia, fino a compromettere la vita sessuale.

In sintesi, l’infertilità può causare stress.

Le ricerche indicano che le donne che affrontano problemi di infertilità possono sperimentare livelli di ansia e depressione simili a quelli riscontrati in pazienti con malattie gravi come il cancro, le patologie cardiache e l’HIV. Purtroppo, molte società non riconoscono l’infertilità come una malattia, e spesso le coppie vengono ingiustamente incolpate della loro condizione.

Lo stress può causare infertilità?

Sebbene sia improbabile che lo stress da solo possa causare infertilità, è stato dimostrato che può interferire con la capacità di una donna di rimanere incinta. Le donne con una storia di depressione hanno il doppio delle probabilità di sperimentare infertilità, e l’ansia può allungare i tempi necessari per concepire.

Studi condotti su donne sottoposte a trattamenti di fecondazione in vitro (IVF) hanno dimostrato che lo stress può ridurre significativamente le probabilità di successo del trattamento.

Come affrontare lo stress legato all’infertilità?

Per gestire lo stress causato dall’infertilità, è possibile adottare diverse strategie:

Informarsi: Acquisire conoscenze sulle risposte comuni all’infertilità può aiutare a comprendere meglio la propria situazione. Confrontarsi con altre persone che stanno affrontando lo stesso problema può essere di grande supporto. È anche importante informarsi sulla propria condizione medica e chiedere ai medici di chiarire le opzioni di trattamento disponibili. Comunicare: È fondamentale parlare apertamente con il proprio partner dei sentimenti e delle necessità reciproche, accettando il fatto che ognuno potrebbe affrontare la situazione in modo diverso. Mantenere una buona comunicazione con la famiglia e gli amici può evitare il rischio di isolamento. Si può parlare della propria situazione senza entrare nei dettagli e spiegare agli altri come possono offrire supporto. Praticare tecniche di rilassamento: Il corpo umano reagisce allo stress con una risposta di “lotta o fuga”, simile a quella che si attiva in situazioni di pericolo. Le tecniche di rilassamento, come la respirazione profonda, la meditazione, il rilassamento muscolare progressivo e le visualizzazioni guidate, possono aiutare a raggiungere uno stato di profondo riposo, utile per gestire lo stress legato all’infertilità. Prendersi cura della propria salute: È importante sottoporsi regolarmente a visite mediche, mantenere una dieta equilibrata, fare esercizio fisico, dormire a sufficienza e dedicare tempo a attività ricreative. Affrontare lo stress sessuale: Lo stress legato alla sessualità è comune tra le coppie che affrontano l’infertilità, poiché il sesso può diventare percepito come un dovere anziché come un piacere. Per ridurre questo stress, si può fare una pausa dal tentativo di concepire, separare il sesso procreativo da quello ricreativo e sperimentare il contatto sensuale senza l’obiettivo di una gravidanza.

Gestire lo stress può migliorare la fertilità?

Sebbene l’effetto della gestione dello stress sulla fertilità non sia stato studiato a fondo, la maggior parte delle ricerche disponibili suggerisce un impatto positivo. Programmi di infertilità basati sul mind-body, che insegnano tecniche di rilassamento, gestione dello stress, abilità di coping e offrono supporto di gruppo, hanno dimostrato di migliorare i tassi di gravidanza nelle donne con problemi di infertilità. Un esempio è dato da uno studio in cui il 55% delle donne che hanno partecipato a un programma mind-body sono riuscite a rimanere incinte, rispetto al 20% delle donne che non hanno partecipato.

Quando è il momento di chiedere aiuto?

Affrontare l’infertilità può essere un percorso difficile e pieno di sfide, ma non bisogna mai sentirsi soli. Se lo stress e l’ansia diventano insostenibili, o se le coppie si trovano di fronte a difficoltà che sembrano insormontabili, può essere utile rivolgersi a un esperto. Il Prof. Giovanni Battista La Sala, specialista di infertilità e luminare nel campo, è una figura di riferimento a cui è possibile chiedere una consulenza per infertilità. Prima di rinunciare all’idea di diventare genitori, è sempre consigliabile esplorare tutte le opzioni con il supporto di uno specialista qualificato.