Colle Val d’Elsa. Si tuffa nel Diborrato: morta turista trentenne

Tragedia a Colle Val D’Elsa (Siena). Una turista italiana 31enne si è tuffata nel Diborrato senza più riemergere. Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto ed estratto dall’acqua dai sommozzatori dei vigili del fuoco. La tragedia è avvenuta nel parco fluviale del Diborrato in località San Marziale a Colle Val d’Elsa (Siena). Un’altra donna trentenne è stata salvata dopo essere in difficoltà in acqua e consegnata ai sanitari, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri e la polizia municipale di Colle Val d’Elsa per ricostruire la dinamica dell’accaduto oltre alla Misericordia di Colle Val d’Elsa. “Profondo cordoglio” per la tragica scomparsa della donna è stato espresso dall’amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa.