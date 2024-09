Scegliere un Border Collie: Il Cucciolo Giusto per Te

Se stai cercando un Border Collie, è importante sapere che non tutti questi cani sono stati allevati per il lavoro, anche se la maggior parte dei cuccioli nati da genitori che lavorano saranno abili cani da pastore. Per avere la migliore possibilità di ottenere un cane da lavoro efficace, la scelta più sicura è quella di acquistare un cucciolo registrato presso un’associazione specializzata in cani da lavoro, piuttosto che presso registri di cani da esposizione o sportivi come l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e FCI (Federazione Cinologica Internazionale).

La scelta del cucciolo ideale

Anche se ci sono molti Border Collie eccellenti che lavorano duramente in fattorie e ranch, trovare il cane da lavoro giusto può essere più difficile per chi non ha contatti nel settore agricolo. In questi casi, partecipare a gare di sheepdog o cattledog può essere una buona soluzione. Questi eventi sono organizzati per testare le abilità dei cani contro una concorrenza molto dura e sono aperti a cani di qualsiasi età, sesso e razza, registrati o meno. Sono facili da iscrivere, ma estremamente difficili da vincere.

Valutare i cani e conoscere i loro allevatori

Partecipando a una gara, potrai osservare cani con stili di lavoro e livelli di addestramento diversi. È fondamentale fare attenzione alle caratteristiche ereditarie del cane, al suo addestramento e alle abilità del conduttore. Visitare diverse gare ti permetterà di vedere come diversi cani si comportano con diversi tipi di bestiame. Potrai incontrare gli allevatori e parlare con loro dei loro cani e della linea di sangue da cui provengono. La comunità dei Border Collie da lavoro è generalmente accogliente, e molti conduttori saranno felici di aiutarti.

Quando valuti i cani, presta attenzione alle loro personalità. Alcuni cani sono più assertivi e sicuri di sé, mentre altri possono essere più riservati. Cani “duri” potrebbero richiedere un controllo più fermo rispetto a quelli “morbidi”, che potrebbero essere scoraggiati da una disciplina eccessiva. È importante chiederti che tipo di conduttore sarai e quale tipo di cane si adatta meglio al tuo stile.

Man mano che restringi le tue scelte, chiedi agli allevatori se puoi visitare i cani a casa loro. In un ambiente più rilassato, potrai conoscere meglio il carattere del cucciolo che stai considerando, capire cosa l’allevatore cerca di ottenere attraverso l’allevamento e perché. Sebbene nessun allevatore possa garantire le capacità lavorative di un cucciolo, può raccontarti come si sono comportati i cuccioli delle cucciolate precedenti e magari metterti in contatto con altri clienti soddisfatti.

Assicurati di sentirti a tuo agio con l’allevatore, in modo da poterlo contattare successivamente per chiedere consigli quando tu e il tuo cucciolo affronterete delle difficoltà.

Aspetto e caratteristiche del Border Collie

A differenza di altre razze, i Border Collie non sono stati allevati per avere un aspetto uniforme. Possono variare in peso dai 12 ai 25 kg, con manti che vanno dal liscio al ruvido. I colori più comuni sono il nero, il nero con marrone e il marrone rossiccio, spesso con macchie bianche, ma esistono anche Border Collie di color merle, tigrati o prevalentemente bianchi. Poiché l’aspetto non è legato alle caratteristiche lavorative, scegli un cucciolo il cui aspetto ti piaccia.

I genitori sono l’indicatore migliore di come sarà il cucciolo, quindi cerca di conoscere il più possibile su di loro. Il cucciolo erediterà probabilmente tratti che riflettono lo stile di lavoro, la personalità e i punti di forza e debolezza dei genitori. Se possibile, osserva entrambi i genitori mentre lavorano e chiediti se sono in grado di svolgere il tipo di lavoro di cui hai bisogno e se lo fanno in un modo che apprezzi. Se ti piace il padre ma non la madre, continua la tua ricerca. Ci sono molti ottimi cani da lavoro, quindi prenditi il tempo necessario per trovare quello più adatto a te.

Prepararsi all’addestramento

Se sei nuovo nell’addestramento dei Border Collie e nel mondo del pastore, esistono molti libri e video di addestramento che possono aiutarti a prepararti. Inoltre, ricevere aiuto personale da un istruttore competente è inestimabile. Molti offrono lezioni private e cliniche. Anche se il Border Collie lavora seguendo l’istinto, tu dovrai imparare come incanalare questi istinti e controllare il tuo cane.

Border Collie come Animale da Compagnia: Un Avvertimento

I Border Collie sono stati progettati per lavorare duramente in tutte le condizioni climatiche. Sono cani pieni di energia, intensi e reattivi ai movimenti. La loro intelligenza è straordinaria, ma può rappresentare un’arma a doppio taglio: hanno bisogno di attenzione e addestramento per far sì che la loro intelligenza sia canalizzata in attività costruttive e non distruttive. Prima di prendere un Border Collie come animale da compagnia, valuta sinceramente il tuo stile di vita e il tempo e l’impegno che sei disposto a dedicare al tuo cane. I Border Collie possono essere ottimi animali domestici per chi è in grado di fornire loro il tempo, l’addestramento e l’esercizio di cui hanno bisogno, ma se non puoi fare questo impegno, sarebbe meglio scegliere un’altra razza o cercare un cane meno esigente presso un rifugio locale.