Recuperato il corpo senza vita di un paracadutista base jumper precipitato nella val di Rhemes

Un paracadutista base jumper italiano è morto in un incidente in Val d’Aosta. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano in Val di Rhêmes. L’uomo si era lanciato venerdì mattina. I parenti, non avendo più sue notizie, hanno dato l’allarme, ma ai soccorritori non è stato possibile localizzare il luogo dell’atterraggio previsto.

Un elicottero con equipaggio misto, composto da tecnici del Sav, militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza e Vigili del fuoco, ha localizzato il paracadutista a seguito di una serie di sorvoli, quando l’oscurità stava per calare. Il corpo si trovava a quota 1.300 metri. Per il recupero è stato poi attivato “Sierra Alfa 1” in missione notturna, con il medico dell’equipaggio che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il cadavere è stato portato ad Aosta.