Con oltre 100mila presenze, Venditti chiude i concerti alla Villa Bellini

In una Villa Bellini gremita dai primi posti di platea fino all’ultima gradinata, con il concerto di Antonello Venditti, si è chiusa a Catania l’edizione 2024 di SOTTO IL VULCANO FEST, la rassegna di concerti estivi organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita all’interno del cartellone di eventi promossi dal Comune di Catania per la kermesse Catania Summer Fest.

Antonello Venditti ritorna sul palco dopo la polemica per quanto accaduto durante il concerto a Barletta. Ha aperto il concerto alla Villa Bellini di Catania scusandosi: “Sono molto toccato da quello che mi sta accadendo. Non avrei mai pensato di dirvi questo adesso. Non sono io quello. Non so che fare. sono nudo come un verme e alla gogna di tutti. E questo non è bello. Noi parliamo di disabilità, non si chiamano ragazzi diversi. Se qualcuno mi avesse detto che era una ragazza autistica. Costretto per un equivoco a scusarmi con tutti e a fare la parte del mostro”.

Non tutti hanno veramente creduto a questo “presunto buonismo”, il gesto è stato assolutamente da dimenticare, ma le sue canzoni sono pietre miliari, il pubblico canta con lui, alla fine il cantautore romano, esce a testa alta, anche se ancora una volta, su poco più di due ore e mezza di concerto, per mezz’ora non ha fatto altro che parlare, della sua vita, presentare i brani e ancora scusarsi sulla sua disavventura. Lo dovrà fare in ogni suo concerto, per adesso, aspettando che il tempo, possa sanare, questo suo momento negativo, umanamente da condannare.