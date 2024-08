Terracina. L’avvocato Giorgio Pompei ha cercato di sfuggire alle fiamme rifugiandosi in balcone

Avvocati in lutto a Terracina per la morte di Giorgio Pompei. L’avvocato di 60 anni ha perso la vita in un incendio scoppiato in un appartamento di via Fiume al terzo piano di un edificio di tre livelli.

In azione in via Fiume i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118. L’avvocato Giorgio Pompei ha provato a mettersi in salvo. Per sfuggire dalle fiamme si è rifugiato in balcone, ma non c’è stato nulla da fare. La morte potrebbe essere sopraggiunta per le forti esalazioni di fumo. L’abitazione è stata completamente distrutta dalle fiamme. Un tragico destina per lo stimato avvocato. Terracina è sotto choc.