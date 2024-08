Etna in scena: Grande attesa per Ermal Meta

Continua ad emozionare il pubblico, la rassegna estiva, “Etna in Scena”, promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea. Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna: “una rassegna che sta dando emozioni e grande musica”.

Grande attesa per Ermal Meta, in programma sabato 24 agosto, al Teatro Falcone Borsellino, alle ore 21.00.

Il nuovo spettacolo, segna il ritorno del cantautore alla dimensione live, in un anno per lui molto importante. Il tour è stato, infatti, anticipato in primavera dall’uscita del nuovo album, che sarà il cuore pulsante della scaletta del concerto.

“Ognuno ha la sua fortuna, la rincorre instancabilmente. – afferma Ermal a proposito del nuovo disco – La vera fortuna però ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e cuore. Buona fortuna è una fotografia di quanto a volte ci affanniamo per afferraare il nostro destino non rendendoci conto che il più delle volte lo abbiamo già dentro”.

Oltre 50 appuntamenti, per due mesi di spettacoli, da luglio fino a settembre.

È possibile acquistare i biglietti presso i circuiti TicketOne, Box Office, Ciao Ticket, tabaccheria Bella in via Roma a Zafferana.