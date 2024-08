Etna in scena: continua il successo a Zafferana per la rassegna estiva

Continua ad emozionare il pubblico, la rassegna estiva, “Etna in Scena”, promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea. Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna: “una rassegna che sta dando emozioni e grande musica”.

Ecco i nuovi appuntamenti:

22/08 SPETTACOLO PER BAMBINI IN PIAZZA

Piazza Belvedere Jonio, ore 21.00 – ingresso libero

23/08 VAL CALANNA TEATRO – È SOLO UN CASO

Teatro Falcone Borsellino, ore 21.00 – biglietto di ingresso € 3

24/08 ERMAL META

Teatro Falcone Borsellino, ore 21.00 – poltronissima numerata € 57,50 | settore numerato € 49 |settore non numerato € 39

Oltre 50 appuntamenti, per due mesi di spettacoli, da luglio fino a settembre.

È possibile acquistare i biglietti presso i circuiti Ticket One, Box Office, Ciao Ticket, tabaccheria Bella in via Roma a Zafferana.