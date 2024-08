Seconda tappa di “Versanteest”: da Murgo wine and grill party

Siamo entrati nel vivo di VersanteEst il progetto che quest’anno vede coinvolte venti cantine che producono vino sul fianco orientale del Vulcano. Dopo il debutto dello scorso 2 agosto, a Cantine La Contea, che ha registrato il sold out ed un grande successo di pubblico, è la volta di uno dei due promotori e fondatori del progetto VersanteEst: Cantine Murgo.

L’appuntamento è per questo venerdì, 23 agosto, presso Tenuta San Michele in via Zafferana 13, a Santa Venerina, con una serata che promette di divertire e raccontare al tempo stesso i vini e il territorio sul quale nascono.

Si inizia alle 19.00 con il tour dei vigneti in una delle più suggestive vigne etnee. A 500 metri sul livello del mare, incastonata tra l’Etna e il mar Jonio, si rincorrono i 25 ettari di Murgo, la maggior parte dei quali dedicata alla coltivazione dell’uva.

Quella di venerdì 23 agosto sarà una serata dedicata in parte al Carricante, in parte al Nerello Mascalese. Fra calici di metodo classico e delicate note fruttate dei rosati si potrà assaporare e degustare un’idea di Etna a 360 gradi che ben racconta le particolarità del versante orientale.

A coronare la serata lo scenario naturale, la caratteristica skyline del paesaggio etneo che si gode dall’azienda Murgo, definita soprattutto al tramonto, e che viene riportata su alcune etichette della Cantina.

«Col tempo il progetto è cresciuto. Di anno in anno siamo diventati sempre più numerosi. Quando abbiamo iniziato questa avventura con Villagrande eravamo due aziende – racconta Claudio Di Maria, responsabile dell’accoglienza e brand Ambassador dell’azienda – quest’anno siamo arrivati a venti cantine che insieme vogliono portare avanti un nuovo modo di vivere l’Etna e i suoi vini, un bel risultato! Durante questa quarta edizione vogliamo offrire agli ospiti, che di volta in volta parteciperanno agli eventi, una visione sempre più ampia del nostro vulcano e di un versante, quello dell’Est, nel quale tutti noi produciamo. Seguendo sempre lo stile che ci contraddistingue, fare rete e divertirci mentre raccontiamo tutti insieme quello che sappiamo fare meglio: produrre e raccontare il vino”.

Il clou dell’evento partirà alle 20:00 con l‘inizio del Grill and Wine Party, già quasi sold out. Un vero e proprio party, in pieno stile Versante Est, con i vini delle 20 aziende e la postazione food curata dalla cucina di Tenuta San Michele. Una serata che offrirà la possibilità di poter parlare con i produttori presenti all’evento sorseggiando un calice del loro vino senza un banco a frapporsi tra loro. E ancora racconti inediti e curiosità raccontate dai protagonisti di questa avventura che di anno in anno riesce a stupire e ad aggiungere sempre qualche ingrediente in più.

Come sempre, anche per il secondo appuntamento di Versante Est 2024, saranno presenti i vini delle Cantine: Azienda Agricola Gaetano Russo, Barone Beneventano, Benanti, Cantine di Nessuno, Cantine Iuppa, Cantine Nicosia, Etna Urban Winery, I Custodi delle Vigne dell’Etna, Gambino, La Contea, La Gelsomina, Musulm, Oro d’Etna, Palmento Biondi, Tenute Mannino, Terra Costantino, Terre di Nuna, Giovanni Emmanuela wines e ovviamente Murgo e Villagrande.

In tutte le serate ci sarà la possibilità di conoscere meglio il nostro Main Sponsor Covei con le automobili Volvo. Un grazie ai nostri partner tecnici che ci accompagneranno nel corso di tutta la manifestazione: Enoiltech, Vinvetion e Alessandro Saffo.

Inizia, dunque, il conto alla rovescia per il secondo appuntamento delle serate itineranti di VersateEst che si concluderanno con la grande festa finale di VersanteFest, in programma sabato 30 novembre alle 19.30 presso il S.A.L. in via Indaco 23 a Catania per celebrare la nomina di Catania a Città del vino. Un Urban Party che promette di divertire e di raccontare una realtà, quella del versante Est del nostro vulcano, attraverso i produttori e la visione in versione food del versante orientale firmata da chef d’eccezione.

I prossimi appuntamenti:

Venerdì 6 settembre – La Gelsomina – Presa

Venerdì 20 settembre – Cantine di Nessuno – Trecastagni

Venerdì 4 ottobre – Villagrande – Milo

Domenica 20 ottobre – Terra Costantino – Viagrande

Domenica 3 novembre – Tenute Mannino – Viagrande

Venerdì 15 novembre – Etna Urban Winery – San Gregorio

Sabato 30 novembre – Festa VersanteFest – SAL Catania