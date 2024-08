Terracina. Dove ero io è il nuovo singolo di Daniel P

“Dove ero io” (The Label Music Factory/Virgin Music Group) è il nuovo singolo di Daniel P, un brano che parla di un amore tormentato che non fa dormire, che rende pazzi al punto di implorarlo. Si è disposti a tutto – spiega l’artista – anche a chiedergli di tornare a pezzi, perché solo spezzandosi si può provare qualcosa davvero. Ci si immola per riaverlo, si espongono spigoli e fragilità perché anche se ferisce, nulla ha più senso senza di esso. E se non sai trovarlo, lo puoi trovare dove ero Io. Il singolo fa parte dell’album di 12 tracce dal titolo “Le porte accanto”, già disponibile nelle principali piattaforme digitali.



Daniel Palmacci, in arte Daniel P, 31 anni da Terracina, si appassiona alla musica fin da piccolo, ma inizia il suo percorso artistico solamente nel 2019 con l’incontro con Franco Iannizzi, suo attuale mentore e talent scout. Da lì inizia un lavoro di ricerca introspettiva e si avvicina al mondo della scrittura, divenendo in breve tempo un prolifico cantautore. Partecipa alle selezioni del Festival Show, di Area Sanremo, del Summer Day e di Sanremo Giovani. Nel 2021 esordisce nelle piattaforme con il suo primo singolo 25 Gennaio, con annesso videoclip, ed entra nelle classifiche indipendenti web. In seguito all’uscita di altrettanti singoli (Niente di personale, Tu che sai dove abita il mare, blu, E vengo a cercarti e Potenti (videoclip), pubblica il suo primo album nel maggio 23 dal titolo Atto 0.

L’album (distribuito da Universal Music Group) eseguito e presentato live con band di 5 musicisti, abbraccia il mondo del pop elettronico, che si ispira all’oltremanica per le sonorità. Quasi parallelamente porta avanti il suo lavoro autoriale scrivendo per altri artisti dell’etichetta Lab Music Factory e pubblica un singolo nel dicembre 2023 dal titolo Vedi-Senti, che segna la chiave di svolta verso contaminazioni più indie-pop. Nel 2024 mentre proseguono le sue esperienze live (Ennè Festival) si prepara all’uscita del secondo album Le Porte accanto.