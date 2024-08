Venti di guerra: Taiwan mette in mostra la loro potenza missilistica

L’amministrazione Biden alimenta e sostiene i venti di guerra nel Mondo: dall’Ucraina al Medio Oriente al possibile fronte cinese. Le forze di Taiwan infatti hanno fatto bella mostra della loro potenza missilistica in un’esercitazione a fuoco vivo mirata a simulare il contrasto a potenziali attacchi aerei e marittimi da parte dell’Esercito popolare di liberazione della Cina. Lo segnala il South China Morning Post.

Si tratta di un’esercitazione annuale. La dimostrazione si è tenuta martedì presso la base di Jiupeng, un sito sensibile situato sulla costa sudorientale dell’isola, nella contea di Pingtung. Per la prima volta in 12 anni, l’esercitazione è stata aperta alla stampa. Obiettivo mettere in mostra al Mondo la possibilità di resistere ad un attacco cinese, naturalmente con la copertura degli Stati Uniti d’America. Sempre che a novembre non vinca Trump e si ponga fine ai venti di guerra promossi dai democratici!