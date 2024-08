Ricordando Rudy e Marcello il 23 agosto 2024 a Castellaneta (TA)

Castellaneta. Il 23 agosto 2024, alle ore 20:00 presso il MU.V. Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta, la Fondazione Rodolfo Valentino ha organizzato la serata “Ricordando Rudy e Marcello” con la proiezione di un filmato, curato da Pietro Manigrasso e Antonio Ludovico, riguardante la commedia musicale “Ciao Rudy”, interpretata da Marcello Mastroianni, in ricordo del 98° anniversario della morte di Rodolfo Valentino, mito del cinema nato a Castellaneta il 6 maggio 1895 e morto a New York il 23 agosto del 1926, e in occasione del 100° anniversario della nascita di Marcello Mastroianni, uno dei maggiori attori italiani del secondo Novecento, protagonista dei film di Federico Fellini.

Il musical, scritto da Garinei e Giovannini e con le musiche di Armando Trovajoli, fu rappresentato per la prima volta il 7 gennaio 1966 al Teatro Sistina di Roma e rievoca le tappe fondamentali della vita di Rodolfo Valentino, dal suo arrivo nel 1913 alla ricerca di fortuna negli Stati Uniti fino agli ultimi giorni della sua breve ma intensa esistenza.

Valentino fu interpretato da Marcello Mastroianni, allora il più famoso attore italiano sia in patria che all’estero, il quale, con questa commedia musicale, dimostrò non solo le sue doti di attore, ma anche quelle di ballerino e cantante; al suo fianco vi era un nutrito gruppo di attrici e ballerine italiane, tra cui Paola Borboni, Olga Villi, Ilaria Occhini, Paola Pitagora e una giovane Raffaella Carrà.

Prima della proiezione del filmato su “Ciao Rudy”, in omaggio a Rodolfo Valentino, il dott. Cataldo Convertino leggerà un suo testo dal titolo “Il cinema ribalta dei sogni”.