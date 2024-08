Obama: Kamala Harris, la mia ragazza, è più che pronta a diventare presidente

Il clan Obama appoggia la candidata democratica. “Kamala Harris, la mia ragazza, è più che pronta a diventare presidente: è la più qualificata e quella che ha più dignità”, ha affermato Michelle Obama alla convention dei democratici Usa a Chicago. “Qualcosa di magico sta accadendo non solo in questo stadio, ma fuori da qui” ha sostenuto l’ex first lady accolta dall’ovazione dei presenti. “La speranza sta tornando”, ha aggiunto.

L’ex presidente Barack Obama ha rispolverato il suo storico motto “yes, we can” e lo ha dedicato a Kamala Harris. “Yes, she can”, ha detto l’ex presidente alla convention democratica di Chicago scatenando la folla presente, che ha cominciato a ripetere l’iconica frase. “Donald Trump non fa che lamentarsi dei suoi problemi, inventare folli teorie cospirazioniste ed essere ossessionati dalle dimensioni delle folle”, ha poi affermato Obama. E quando la folla ha risposto con i ‘buuu”, l’ex presidente Usa ha replicato. “Non fate buuu, votate. Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos: abbiamo visto già quel film e sappiamo che il sequel di solito è peggio”, ha incalzato Obama sottolineando: “Siamo pronti per la presidente Kamala Harris”.