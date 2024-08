Vittoria. Nicole Lorefice morta in un incidente stradale sull’isola greca di Rodi

Una vacanza finita in tragedia. Nicole Lorefice, 19 anni di Vittoria (Ragusa), è morta in un incidente stradale sull’isola greca di Rodi. Nicole Lorefice era in vacanza con il fidanzato e alcuni amici, quando la moto su cui viaggiava si è scontrata contro un autobus.

Nonostante il tempestivo soccorso e il trasferimento in ospedale, le gravi lesioni riportate, tra cui un’emorragia cerebrale, si sono rivelate fatali. Nicole Lorefice è morta poco dopo un intervento chirurgico. Il fidanzato di Nicole ha riportato diversi traumi e fratture, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Ad informare le famiglie dei due ragazzi sono stati gli amici che stavano viaggiando con loro.

Nicole Lorefice lavorava come estetista in un centro professionale. Aveva intrapreso questa carriera subito dopo aver frequentato un corso di formazione professionale. Il gruppo di amici era partito per Rodi il 12 agosto per una vacanza estiva e stavano partecipando ad un’escursione in moto quando è avvenuto il tragico scontro.

I familiari di Nicole sono partiti subito per la Grecia. Le autorità locali hanno disposto l’autopsia. I funerali sono da fissare in attesa delle procedure burocratiche necessarie per il rimpatrio della salma.