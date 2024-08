Atalanta. Nonostante la sconfitta Gasperini ha ricevuto buone indicazioni: sono comunque orgoglioso

Davide contro Golia. In una sfida impari sul piano tecnico vince il super Real Madrid di Carlo Ancelotti. Come preventivabile l’Atalanta di Gasperini ha perso la finale di Supercoppa Europea. Ma la Dea esce da Varsavia a testa altissima. Spesso nel corso della partita a controllare il gioco sono stati proprio i bergamaschi. “Ero abbastanza fiducioso che potessimo fare una buona gara e mettere in difficoltà il Real – ha dichiarato Gasp -. La partita è cambiata dopo il loro gol, soprattutto il secondo che era evitabile: eravamo partiti bene, con un’occasione molto importante di Lookman e la parata di Courtois su Pasalic. Rimontare queste partite poi diventa difficile con il rischio di esporti troppo”.

Gasperini non riesca a nascondere il rammarico ma è soddisfatto perché la sua Atalanta avrebbe potuto fare la storia. “Abbiamo perso una bella opportunità e questo mi dispiace molto, perché ci sono state occasioni per andare in vantaggio. Bisogna essere più cinici. Sono molto orgoglioso, ma ci manca sempre una virgola: a Dublino l’abbiamo messa e oggi avremmo potuto rimetterla. Mi dispiace per i ragazzi perché era un’occasione rarissima”.

Da lunedì si riparte, anche in Serie A. “Trarremo da questa partita qualcosa di positivo e da lunedì ricomincia il nostro campionato, che è un’altra storia. Dovremo anche fare la conta perché è uscito anche Kolasinac…”.