Coppa Italia Lega Pro primo turno. Promosso il Crotone: 1-0 contro il Messina

Crotone 1

Acr Messina 0

Marcatori: 58° Tumminello

Crotone (4-2-3-1): Sala, Rispoli, Cargnelutti, D’Aprile, Giron, Schiro’ (Gallo), Spina (Tumminello), Vitale (Groppelli), Vinicius, Silva (Oviszach), Gomez. All. Longo

Acr Messina (4-4-2): Curtosi, Garofalo, Ndir (Simonetta), Manetta, Lia, Frisenna (Pedicillo), Anaclerico, Petrungolo, Marino, Ortisi (Morleo), Anzelmo (Di Palma). All. Modica

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona

Ass. Vincenzo Marra (Agropoli) – Luigi Ferraro (Frattamaggiore)

Quarto giudice: Davide Gandino di Alessandria

Ammoniti: Rispoli

Angoli: 4 a 2 per il Crotone

Recupero: 2 e 5 minuti

Biglietti: 1.687 incasso euro 8.845,00

Buona la prima del Crotone per quanto riguarda il risultato e, anche per il gioco evidenziato nel corso dell’incontro e per qualche individualità di un certo spessore tecnico. Ottenere di più non era nell’alveo delle possibilità dei singoli giocatori impiegati inizialmente e durante l’inçontro. La serata piuttosto calda ha contribuito a frenare la tenuta atletica di tutti i protagonisti ma è stata ugualmente una buona partita che il Crotone l’ha gestita bene guadagnandosi il passaggio al turno successivo. Formazione pitagorica schierata inizialmente da mister Longo tenendo in considerazione coloro che sono stati maggiormente utilizzati nelle precedenti amichevole. Il difensore D’Aprile, giovane prodotto locale, schierato centrale in sostituzine dello squalificato Di Pasquale. Punta centrale Gomez e non Tumminello. Più Crotone nel primo tempo con Spina trascinatore delle giocate lungo la fascia destra. Fase offensiva poco incisiva essendo Gomez unica punta in mezzo a cinque difensori avversari. Nessuna sbavatura nel reparto arretrato con la coppia centrale Cargnelutti, D’Aprile. Rispoli a destra e Giron a sinistra più difensivi che propositivi. Ripresa con Tumminello in sostituzione Spina ma è il Messina che al minuto quarantasette colpisce il palo con ma è il Messina che al minuto quarantasette colpisce il palo con Garofalo. Cinquantottesimo pitagorici in vantaggio con Tumminello che dalla distanza mette dentro il palllone con un perfetto pallonetto. Il portiere era distante dalla porta. Minuto ​settanta fuori Schiro’ (buona la prestazione) per fare posto al neo pitagorico Gallo. Crotone più incisivo in fase offensiva formato doppio attaccante e con Vitale spostato sulla fascia sinistra. Un solo gol realizzato da Tumminello il lasciapassare a favore degli squali per il passaggio al secondo turno per affrontare in trasferta il Catania sabato prossimo.