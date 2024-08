A Napoli camorra in azione anche sotto Ferragosto: ucciso Carmine Notturno

Nessuna tregua ferragostana per la camorra a Napoli. In un agguato in piazza Giambattista Pacichelli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, i sicari della camorra hanno ucciso Carmine Notturno, 49 anni. L’uomo è stato ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata da due sicari giunti sul luogo del delitto in sella a uno scooter, con il volto coperto.

Vani i soccorsi per salvare la vita di Carmine Notturno. Soccorso e trasferito all’Ospedale del Mare, è deceduto dopo poco per le gravi ferite riportate. Paura per i tanti passanti che in quel momento erano nella piazza, poco dopo l’ora di cena. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nell’area dell’omicidio.