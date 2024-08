Morta Giulia Grigore in un incidente stradale sulla provinciale San Giorgio-Ozegna

Giulia Grigore, 18 anni di San Giusto Canavese (Torino), è rimasta ferita in modo grave giovedì mattina in un incidente stradale lungo la provinciale San Giorgio-Ozegna. Giulia Grigore è morta al Cto di Torino a seguito di un incidente tra il suo monopattino e un’auto. Giulia Grigore era su un monopattino che si è scontrato con un’Alfa Romeo Giulietta guidata da un ragazzo di 21 anni residente a Lusigliè. Giulia Grigore aveva riportato numerosi traumi ed era arrivata in ospedale, con l’eliambulanza, già in condizioni critiche. Nella notte il decesso.

Giulia Grigore stava andando a lavorare in un bar di Rivarolo Canavese. Percorreva la decina di chilometri che separano casa sua a San Giusto Canavese dal locale in cui da circa un anno era impiegata come cameriera. Quando non andava in bus, sul posto di lavoro arrivava chiedendo un passaggio ad amici per un pezzo di strada e con il suo monopattino elettrico per il resto del tragitto.

L’incidente è avvenuto nei pressi di un semaforo. Giulia Grigore sarebbe stata urtata da un’auto al semaforo, è stata sbalzata dal monopattino e ha sfondato il parabrezza. Il conducente dell’auto è rimasto illeso. Il ventenne si è fermato per prestarle subito soccorso. Le condizioni della ragazza sul monopattino erano apparse da subito disperate.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Ivrea. All’incrocio sono presenti telecamere. I video saranno esaminati con attenzione per accertare l’esatta dinamica.