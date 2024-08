Roma. Trovato morto in strada Enzo Bondi, noto per la sua attività da influencer sui social

Web in lutto. È stato ritrovato morto in strada Enzo Bondi, 39 anni, noto per la sua attività da influencer sui social. Il corpo di Enzo Bondi è stato rinvenuto nella notte sul marciapiede del Lungotevere Dante a Roma dopo la segnalazione al 118 da parte di alcuni passanti.

In base ad una prima analisi sul corpo del tiktoker non ci sarebbero segni di violenza, ma la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita all’obitorio di Tor Vergata. L’ipotesi è che l’uomo sia morto per cause naturali.

Enzo Bondi, noto sui social con il nickname Kaiserjny, contava oltre 11 mila follower su Instagram e 18 mila su TikTok. Molto noto negli ambienti romanisti, nei suoi video Enzo Bondi commentava soprattutto notizie sulla squadra di calcio della Roma in chiave ironica e sarcastica.