“Lame e Malibù” è il nuovo singolo di Luke Sarna

Da venerdì 2 agosto 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “LAME E MALIBÙ”, il nuovo singolo di LUKE SARNA.

“Lame e Malibù”, prodotto da Sabatino Salvati e pubblicato da Up Music Studio, è un brano che vuole trasmettere l’importanza dell’amore che, nonostante il dolore e le contraddizioni, è un sentimento che non si può reprimere. È dunque tagliente come una lama, ma coinvolgente come fare l’amore su una spiaggia a Malibù. È un inno a superare i sentimenti contrastanti tra amore e odio e a vivere pienamente la gioventù.

Commenta l’artista a proposito del brano: “E’ un entusiasmante brano che sconvolgerà le acque musicali odierne”.

Il videoclip di “Lame e Malibù”, diretto da Mario Silvestrone, è un’ondata di good vibes che travolge sin dal primo frame per dinamicità e divertimento. Nella prima parte del video, Luke Sarna rappresenta il proprio io alla costante ricerca di se stesso. Dalla sua white room sogna e si distrae, viaggiando tra i pensieri e i desideri di chi ha ancora tanto da vivere e sperimentare. Nella seconda parte, il cantautore si immerge in un clima di festa e amore, all’insegna delle diverse positive vibes che caratterizzano questa hit.

Biografia

Luca Sarnataro, di origini Napoletane, nato il 26/11/97 a Napoli è cresciuto fin da piccolo in ambito musicale, si avvicina fin da giovanissimo al mondo dell’hip hop. Nel novembre 2018 decide di pubblicare il suo primo singolo “Vinceremo noi”, che genera notevole apprezzamento sulle varie piattaforme social.

Dopo diversi brani si dedica al suo nuovo singolo “Lame e Malibù” disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 2 agosto 2024.