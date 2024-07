La qualità del web design, dell’hosting e dei contenuti aiutano il business online

Le aziende italiane non mancano d’ingegno e di capacità d’impresa. I prodotti e i servizi made in Italy sono molto ricercati ed apprezzati in Italia e nel Mondo. Ma oggi per aprire una finestra globale serve un sito web “bello”. Il web design, ovvero la progettazione e lo sviluppo di un sito web, è una delle componenti essenziali per un sito web “bello”. Dietro la bellezza infatti si nascondono la facilità di navigazione, la velocità, la semplicità nell’offrire risposte alle esigenze dell’utente. Il sito web deve disporre di un hosting performante che quindi consenta di velocizzare la navigazione e possibilmente scalabile, in presenza di picchi di traffico. Allo stesso tempo la cura del web design è essenziale. Il web designer deve avere esperienza di tutte le competenze che entrano in azione in un progetto web. L’obiettivo è mettere online un portale non solo bello a primo impatto ma anche e diremmo soprattutto facile ed intuitivo.

Gli italiani sono maestri in grande bellezza. Gli oggetti preziosi non necessitano di eccentricità ed eccesso. Più sono essenziali e fruibili più i siti sono performanti. La grafica deve essere impattante, accattivante, ma non invasiva. Attenzione massima alle immagini che oltre ad essere originali vanno distribuite e dimensionate con criterio. Altro aspetto cruciale sono i testi. Devono rispondere alla mission del brand e posizionarsi bene sui motori di ricerca. Qui entrano in gioco gli autori e i seo, gli specialisti del posizionamento sui motori di ricerca.

Il logo deve essere diretto, evocativo. Al bando elementi invasivi o che rallentano la navigazione dell’utente. La semplicità si riscontra nella facilità di trovare le sezioni giuste del sito a portata di schermo! Le parole vanno contestualizzate e le informazioni devono essere utili, oltre che ovviamente bisogna rispettare le norme in materia di privacy.

Il sito web deve essere in target con il pubblico. Non sono ammessi siti fotocopia. Al bando testi poco empatici e ridondanti. Anche la scelta dei caratteri grafici è di forte impatto. Se il business guarda anche ad altre Nazioni è bene curare adeguatamente la versione o le versioni in altre lingue. No a testi tradotti da Google Translate! Se si vuole un risultato accettabile quantomeno bisogna rivolgersi ad un traduttore, l’ideale sarebbe un copy madrelingua che invece di tradurre, scrive i testi con le forme comuni alla lingua di riferimento. Sembrano aspetti di poco conto, invece possono davvero fare la differenza nel proprio business online.

Il vuoto è un elemento del tutto e serve per fare “respirare” sia le immagini, sia i testi, sia le persone. Troppe informazioni ammassate rischiano di distogliere l’attenzione dell’utente. La soglia di attenzione dell’utente medio non è elevata. Il navigatore è abituato a scorrere le pagine in modo rapido e spesso disattento. Se trova confusione nella pagina web cambia sito!

Il sito deve essere usabile. Servono adattabilità ad ogni dispositivo (smartphone, pc, tablet,…), intuitivo e piacevole da navigare. Se un sito prospetta le informazioni in modo fruibile e ordinato fornisce un’esperienza di navigazione utile. Il tempo di caricamento delle pagine è una discriminante. Se un sito è lento o non accessibile ne va dell’immagine del sito web e di conseguenza dell’azienda. In questo l’hosting è di fondamentale importanza. Non si può risparmiare sullo spazio web e sulla sua scalabilità.

Se la pagina si blocca o mostra errori 404 non depone bene. Le pagine 404 (in pratica cancellate) vanno attenzionate, dovrebbero essere personalizzate per aggiungere valore. Qualunque sia il progetto, piccolo o grande, per essere bello deve essere fatto con attenzione e avere un web design accattivante e funzionale. Anche l’occhio vuole la sua parte!