Al Vice Presidente di Confindustria Italia, Prof. Giovanni Bozzetti, l’Augustale federiciano

CEFALÙ – Domenica scorsa, in occasione dell’evento di alta rilevanza musicale “Concert pour la Paix” tenutosi presso lo storico teatro Salvatore Cicero di Cefalù e che ha visto l’esibizione in scena della pianista e direttrice d’orchestra di livello internazionale M* Maria Luisa Macellaro La Franca, si è tenuta la cerimonia di consegna della nuova onorificenza, conferita dal Centro Studi Federico II a insigni personalità, ovvero l’Augustale, riproduzione fedele della moneta della Pace fatta realizzare nel 1231 dall’imperatore Federico secondo.

Il Centro Studi è reduce dal successo ottenuto a Roma presso il Circolo del Ministero degli Affari esteri, dove il 17 giugno 2024 il Presidente Giuseppe Di Franco, insieme al presidente del Comitato Scientifico Goffredo Palmerini, ha presentato un programma dedicato alla diplomazia culturale internazionale e mostrato in anteprima mondiale la riproduzione dell’Augustale federiciano.

In quella occasione l’Augustale è stato consegnato al Sen. Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente Commissione affari esteri del Senato, già Ministro degli Esteri e Ambasciatore a Washington; all’Ambasciatore UmbertoVattani, Presidente della Venice International University; a Francesco Perfetti, Professore Ordinario di Storia contemporanea presso la LUISS Guido Carli; all’Ambasciatore Gaetano Cortese, curatore della prestigiosa collana di volumi sulle residenze e rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo.

A ricevere a Cefalù il prestigioso riconoscimento sono state le seguenti personalità: il Prof. Giovanni Bozzetti, Vice Presidente di Confindustria Italia, per l’altissimo impegno professionale profuso a livello internazionale; il Comune di Cefalù, città della Pace e della Cultura, rappresentato per l’occasione dall’assessore alla Cultura, Prof Antonio Franco; il Dr. Paolo Grifo e il Prof Pietro Luigi Matta, rispettivamente Presidente e Consigliere della Kemeco Rio Srl di Palermo, per i risultati conseguiti in oltre 50 anni di attività dalla su indicata e prestigiosa società; il Maestro Antonio Barracato, poeta scrittore e artista riconosciuto a livello nazionale, il quale nel corso della carriera ha ricevuto oltre 600 premi e riconoscimenti; la Dr. Donata Guaia, già Presidente dell’INNER Wheel Palermo Centro uno dei Club service più prestigiosi a livello regionale e per il suo alto impegno profuso in tanti anni di attività.

In occasione della cerimonia il Presidente Di Franco si è inoltre soffermato sulla storia dell’Augustale, la preziosa moneta d’oro voluta da Federico II e realizzata dall’orafo messinese Balduino Pagano, successivamente emessa dalle zecche di Messina e Brindisi. La manifestazione ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e di critica.

Nella foto di gruppo, da sinistra:

Lea Froute, Maria Luisa Macellaro La Franca, Antonio Barracato, Antonio Franco, Donata Guaia, Ludmilla Voronkina, Giovanni Bozzetti, Giuseppe Di Franco, Paolo Grifo, Pier Luigi Matta e Maria Cristina Pensovecchio.