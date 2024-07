Tromba d’aria su uno stabilimento balneare di Lido Marini ad Ugento: tre contusi

All’improvviso una tromba d’aria si è abbattuta su uno stabilimento balneare di Lido Marini ad Ugento in provincia di Lecce. Tre bagnanti sono rimasti contusi.

La tromba d’aria ha letteralmente sradicato i gazebo, gli ombrelloni, i lettini e le sdraio e ha danneggiato le passerelle in legno della struttura. L’evento avrebbe potuto creare danni più gravi se non fosse stato subito attivato il piano collettivo di salvataggio che è in funzione sul litorale.