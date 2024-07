Successo per V edizione di “Bolle in vigna”

Su un cratere spento, Monte Gorna, si è svolta la quinta edizione dell’evento “Bolle in vigna”.

La storica Cantina Nicosia di Trecastagni, su questi terreni ha vigneti che producono dei vini di alta qualità. L’Azienda capitanata adesso da Graziano Nicosia, porta avanti il progetto di produrre vini di alta gamma, strizzando l’occhio alla piacevolezza ed al costo.

Questa edizione ha visto protagonisti gli spumantizzati con metodo classico solo da vitigni autoctoni nazionali ed internazionali.

Interessante la master class, con la presenza anche della sommellier Daniela Scrobogna.

La serata è stata impreziosita dalle pietanze preparate dallo chef dell’osteria della cantina, Salvo Baudo. I banchi d’assaggio sono stati curati dallo storico salumificio di Modena “Palmieri”, la pizza da Lele Scandura, lo street food di pesce da Marco Timpanaro di “Scirocco” e quello del fritto dalla “Friggitoria Popolare”, il banco del gelato artigianale a cura di Serena Urzì titolare della prestigiosa gelateria “Ernesto” che, per l’occasione, ha presentato “Terra dell’Etna”: un nuovo gusto di gelato che racchiude tutti i sapori

della nostra terra. apprezzata anche la presenza dell’azienda “Rossa Sicily” con la degustazione dell’apprezzato Amaro Amara nelle tre declinazioni.

L’artista catanese Papotto ha allestito una piccola mostra delle sue opere e ha deliziato i presenti con un live painting.

La musica è stata affidata al bravissimo trio jazz di Andrea Beneventano.

Graziano Nicosia, affiancato dall’instancabile Antonio Marino e della preziosa collaborazione in cantina della talentuosa enologa Maria Carella, ha regalato agli astanti una serata memorabile dedicata alle bollicine con metodo classico solo da vitigni autoctoni.

L’azienda Nicosia ha consolidato oramai il proprio prestigio tra le grandi cantine etnee e non solo. Appuntamento al 2025 per un’altra storica puntata sempre nell’incantevole e suggestivo scenario di Contrada Monte Gorna.