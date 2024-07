Polizia di Stato. Concorso per 1.306 allievi agenti: le domande vanno inviate entro il 22 agosto

Nuovo concorso per entrare nelle forze dell’ordine, aperto ai civili. Sul sito della Polizia di Stato e sul portale di reclutamento della pubblica amministrazione InPa è stato pubblicato il bando di concorso polizia di Stato per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.306 allievi agenti di polizia. Le domande vanno inviate entro il 22 agosto 2024. Per partecipare è necessario non avere compiuto 26 anni di età.

Nei mesi scorsi era stato bandito un concorso per 1.887 poliziotti. Adesso è attivo il bando per la selezione di altri 1.306. Il numero dei posti potrebbe, però, aumentare qualora, all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali della procedura concorsuale per l’assunzione di 1.887 allievi agenti della Polizia di Stato indetto l’11 aprile 2024, il numero degli idonei risultasse insufficiente a garantire l’integrale copertura dei relativi posti. Il nuovo concorso è stato indetto con decreto del capo della polizia del 23 luglio 2024.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 22 agosto 2024. Possono candidarsi al concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni e non bisogna avere superato i 26 anni, anche se questo limite può essere elevato, fino a un massimo di tre anni (dunque, fino a 29 anni), in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati.

Per partecipare al concorso per i nuovi allievi agenti della polizia di Stato bisogna essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici. È richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente. Tra gli altri requisiti richiesti: il possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e l’efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

Forze armate, concorso allievi di polizia 2024: motivi di esclusione Non saranno ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione. Esclusi anche coloro che sono risultati destinatari della misura accessoria dell’estinzione del rapporto d’impiego prevista dall’articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Inoltre, saranno esclusi coloro che abbiano riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che abbiano subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie.

Non saranno ammessi gli imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza. Infine, per partecipare al concorso non bisogna essere stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato; essere stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall’impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l’irrogazione della stessa sanzione oppure essere stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare.

Ci si può candidare al concorso esclusivamente per modalità telematica, collegandosi online al Portale concorsi della Polizia di Stato oppure al portale unico del reclutamento InPa. Per autenticarsi è necessario essere in possesso di identità digitale Spid oppure di carta di identità elletronica Cie rilasciata dal Comune di residenza. Una volta entrati nella propria area personale, si può compilare la domanda di partecipazione. Bisogna essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata Pec, dove si riceveranno le comunicazioni del caso.

Sono previste quattro fasi: una prova scritta d’esame; l’accertamento dell’efficienza fisica; l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e l’accertamento dell’idoneità attitudinale. La commissione d’esame sarà composta da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a primo dirigente; due docenti di ruolo di scuola secondaria di II grado; un esperto in lingua inglese e un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato esperto in informatica.

L’esame scritto consiste in un questionario con domande a risposta sintetica o a scelta multipla su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 9 settembre 2022, n. 168, sulla conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. Previsti anche quesiti di ragionamento logico-matematico e critico-verbale. Superano la prova i candidati che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi (18/30).

Solo chi supera i test scritti verrà convocato per l’accertamento dell’efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. In particolare, saranno convocati all’accertamento dell’efficienza fisica i primi 2.600 candidati risultati idonei alla prova d’esame scritta. Per la verifica dell’efficienza fisica, i candidati convocati saranno sottoposti a questi esercizi ginnici da superare in sequenza: corsa 1000 metri, salto in alto, piegamenti sulle braccia. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici che consisteranno in un esame clinico, una valutazione psichica e accertamenti strumentali e di laboratorio. Infine, verranno effettuati gli accertamenti attitudinali, dove i candidati saranno sottoposti a una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificarne l’attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all’attività di polizia. I vincitori dovranno partecipare a un corso di formazione, al termine del quale saranno assegnati presso sedi di servizio diverse dalla provincia di origine e da quella di residenza.