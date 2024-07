L’Ordine degli Psicologi dà patrocinio al Toscana Pride: bisogna rispondere a violenze inaccettabili come quella avvenuta a Roma

“L’aggressione di branco contro due ragazzi gay avvenuta nei giorni scorsi a Roma non è solo da condannare con le parole. Serve una mobilitazione culturale contro ogni pregiudizio. Anche per questo come Ordine degli Psicologi della Toscana abbiamo convintamente aderito al Toscana Pride”.

Con queste parole la presidente dell’Ordine Maria Antonietta Gulino annuncia il patrocinio del Consiglio dell’Ordine al Toscana Pride del 7 settembre a Lucca. Gli psicologi saranno presenti con striscioni e bandiere.

“L’Ordine – spiega Gulino – condanna ogni aggressione e violenza contro le persone e il loro libero orientamento sessuale. Lo dice chiaramente l’art.4 del nostro codice deontologico. L’aggressione di Roma nei giorni scorsi è l’ultima di una serie di atti violenti che ci lascia indignati. Il patrocinio al Pride Toscana è un chiaro segnale a sostegno della comunità LGBTQIA+ e dei diritti di ogni persona”

“Nonostante ripetute sollecitazioni – ricorda Gulino – nel nostro Paese non abbiamo, ad oggi, una legge che, in maniera esplicita, combatta le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sulla misoginia e sull’omotransfobia”.