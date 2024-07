Biden già archiviato: la campagna dem diventa Harris for president

Subito archiviato il presidente uscente. Negli Usa si fa in fretta e la campagna di Biden ha già cambiato il suo nome da “Biden for president” a “Harris for president”, in una lettera mandata alla commissione elettorale federale.

Mutati anche i nomi dei comitati di raccolta fondi: “Harris Victory Fund” e “Harris Action Fund”. Questo – secondo i media statunitensi – permetterà a Harris di accedere più facilmente ai fondi raccolti finora dalla campagna di Biden.