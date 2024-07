Spoleto. Stefano Bartoli ucciso a coltellate: fermato un albanese

Stefano Bartoli, 28 anni, è stato ucciso a coltellate in strada a Spoleto (Perugia) nella serata di sabato. Stefano Bartoli è morto in ospedale. Un uomo di 42 anni, originario dell’Albania, è stato subito bloccato dai Carabinieri e portato in caserma. L’albanese di 42 anni, dopo essere stato sentito, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. L’episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.

I carabinieri della Compagnia di Spoleto, a conclusione delle indagini coordinate sul campo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, guidata dal procuratore Claudio Cicchella, hanno arrestato l’albanese di 42 anni, che era stato portato in caserma nella notte.

Il quarantenne era già sottoposto alla misura della libertà vigilata. Nella serata di sabato ha accoltellato al torace Stefano Bartoli dopo una lite in strada, avvenuta proprio sotto l’abitazione della vittima. I carabinieri hanno sequestrato un coltello da cucina ritenuta l’arma utilizzata per colpire il ventenne.

In base a quanto ricostruito, Bartoli ha cercato di fuggire, chiedendo aiuto a una donna che abita poco distante dal luogo esatto in cui era stato accoltellato. Ed è stata proprio la donna ad allertare i soccorsi, ma per la vittima non vi è stato nulla da fare.