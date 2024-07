Timpi Timpi III edizione: per vivere e scoprire natura, cultura, musica e gastronomia

Domenica 21, durante la mattinata, ci sarà la III edizione della camminata “Timpi Timpi” organizzata dall’associazione culturale “Il Tocco”. Un’esperienza emozionale contrassegnata da un percorso che attraversa le suggestive colline del borgo di Motta Filocastro, con tappe in località che conservano una memoria storica. L’itinerario coniuga anche la musica con strumenti tradizionali e la degustazione gastronomica dei prodotti tipici. Alle 15.30 il concerto di musica etnico-tradizionale a cura di Piero Crucitti, Mico Corapi e Domenico Celiberti

Continua l’impegno, caratterizzato da passione ed entusiasmo, da parte dei componenti dell’associazione culturale “Il Tocco” per far conoscere la storia del borgo di Motta Filocastro e il territorio che lo circonda, contrassegnato dalla suggestiva articolazione paesaggistica e da alcuni luoghi che hanno mantenuto nel tempo una vocazione di carattere storico-ambientale.

In attesa della tradizionale rievocazione storica “FilocastrumFest” e della rassegna musicale “Facimu Rota” che si svolgeranno il 9 e il 10 di agosto, domenica 21 (con inizio alle 9), si svolgerà la III edizione della camminata escursionistica denominata “Timpi Timpi”. Avrà un tragitto che attraversa le suggestive colline che circondano il borgo. Non solo un viaggio in mezzo al paesaggio molto variegato, ma anche un’esperienza culturale con un excursus in località dove sono presenti le grotte eremitiche (tra cui quella di Tavolari), la collina dove sorge il santuario di Santa Croce e le costruzioni caratteristiche rustiche in terra cruda (breste).

“Timpi Timpi” viene identificata come una “passeggiata emozionale” che coniuga natura, cultura e gastronomia. Durante il percorso ci saranno delle guide esperte grazie alla partecipazione dell’associazione Kalabria Trekking.

L’appuntamento è alle 9 per la registrazione nella piazza dove è situato il chiosco lungo la provinciale. L’itinerario iniziale prevede una visita anche al borgo, in particolare nei 5 punti dove sono state installati i tappeti in bronzo che sono state realizzate di recente dall’artista Lulù Nuti dal titolo “E’ tutto vero”. Poi la carovana sarà accompagnata dal ritmo che batteranno i suonatori di strumenti tradizionali come i componenti dell’associazione zampognari di Cardeto e alcuni musicisti locali.

Sono previsti punti ristoro e il pranzo con prodotti tipici locali. Alle 15.30 anche il concerto a cura di Piero Crucitti, Mico Corapi e Domenico Celiberti con i tradizionali ingredienti: musica, balli e canti.

Il percorso è lungo 7 chilometri con un livello di difficoltà E (escursionistico) e un dislivello di 250 metri.