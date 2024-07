Esodo estivo 2024: bollini rossi e gialli fino a lunedì 22 luglio

Al via il grande esodo estivo. Quattro bollini gialli, due rossi ma anche molti cantieri in meno sulla viabilità gestita dall’Anas. I giorni da oggi venerdì 19 a lunedì 22 luglio saranno con traffico molto intenso secondo le previsioni di Viabilità Italia, il centro nazionale coordinato dalla polizia stradale. Il bollino giallo indica traffico intenso, quello rosso intenso con possibile criticità, quello nero critico. Qui la lista dei tutor in autostrada, qui quella degli autovelox fissi gestiti dalla polizia stradale.

Di seguito invece le previsioni di traffico per la fine della settimana:

venerdì 19 luglio, mattina bollino verde, pomeriggio bollino giallo;

sabato 20 luglio, mattina bollino rosso, pomeriggio bollino giallo; divieto di circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate dalle 8 alle 16;

domenica 21 luglio, mattina bollino giallo, pomeriggio bollino rosso; divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate dalle 7 alle 22;

lunedì 22 luglio, mattina bollino giallo, pomeriggio bollino verde.

Anas annuncia la sospensione del 70% dei cantieri per facilitare i viaggi dei milioni di italiani che in questo periodo utilizzano la rete stradale per itinerari di breve, media e lunga percorrenza. Resteranno quelli definiti “inamovibili”, circa un terzo dei 1.278 interventi di manutenzione e costruzione nuove opere attivi al momento sul territorio italiano, di cui diversi sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, dove sono previsti diversi restringimenti della carreggiate, e sull’A19 Palermo-Catania. La lista completa è pubblicata sul portale “Esodo Estivo” del sito Anas ed è consultabile insieme ad altre informazioni utili per i viaggiatori. Proprio a partire da questo weekend, è previsto traffico intenso tanto da vietare la circolazione dei mezzi pesanti su tutta la rete Anas. Le strade interessate dal bollino rosso sono l’A2 Autostrada del Mediterraneo e tra le statali soprattutto quelle per raggiungere la costa lungo la dorsale adriatica, quella tirrenica e quella jonica, e verso i confini esteri con Francia e Slovenia.