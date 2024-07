Il giovane pianista Andrea Fucà ha dedicato un concerto a Italia Nostra di Vibo con musiche di Bach, Beethoven e Prokofiev

Le bellezze e il fascino dell’Italia in concerto: secondo appuntamento promosso da Italia Nostra di Vibo e organizzato dall’Accademia d’Arte Musiké. L’evento si è svolto nei giorni scorsi all’auditorium di Palazzo Santa Chiara con protagonista il giovane pianista Andrea Fucà.

E’ importante riconoscere il valore dell’arte e dei beni storico-culturali, creare una corrispondenza con la memoria del passato per formare una coscienza etica ed estetica della propria storia, per avere una visione del mondo capace di leggere più in profondità la realtà in cui ognuno di noi vive e si relaziona. Ritrovare in particolare l’humanitas attraverso i sentimenti e le emozioni che caratterizzano la bellezza dell’essere umano che si esprime nelle identità sia dei territori che nelle esperienze estetiche, grazie anche ai momenti in cui delle persone si incontrano per parlare e ascoltare un concerto di musica classica il cui linguaggio eleva lo spirito.

L’impegno di Italia Nostra è volta a suscitare questo tipo di esperienza mettendo in primo piano la tutela dei beni culturali e la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente naturale.

L’evento è stato promosso da Italia Nostra (sezione di Vibo Valentia) e organizzato dall’Accademia d’Arte Musikè. Si è svolto all’Auditorium di Palazzo Santa Chiara (martedì 9 luglio) e ha visto come protagonista Andrea Fucà. Il giovane pianista ha eseguito musiche di grandi compositori come J.S. Bach, L.V. Beethoven, e di S. Prokofiev. L’interpretazione del pianista ha suscitato tanta emozione ed entusiasmo tra i numerosi spettatori. L’artista ha scelto un repertorio impegnativo percorrendo tre secoli: dal Barocco con Bach, passando per il Romanticismo con Beethoven e infine la musica contemporanea con il compositore russo che ha vissuto nella seconda metà del Novecento. Nell’esecuzione Fucà ha dimostrato una sua personale maturazione artistica e una capacità estetica nell’interpretare gli stili dei diversi compositori.

Ad introdurre i vari momenti musicali Angela Crudo (direttrice artistica dell’Accademia d’arte Musikè) che ha organizzato il concerto. La Crudo ha spiegato il valore e il contesto culturale con lo stile musicale dei brani scelti e l’evoluzione artistica dei compositori. Inoltre ha voluto ricordare il compianto storico presidente della sezione di Vibo Gaetano Luciano, per aver voluto creare il legame con l’accademia Musikè attraverso dei concerti dedicati a Italia Nostra.

Nel corso del concerto è intervenuta anche Caterina Calabrese (segretaria della sezione provinciale di Italia Nostra) che ha approfondito le finalità di Italia Nostra, associazione fondata nel 1955 che ha avuto come storico presidente il carismatico scrittore, meridionalista e filantropo Umberto Zanotti Bianco.

Il giovane pianista Andrea Fucà (si è diplomato nel 2020 al conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia col massimo dei voti e la lode, sotto la guida del maestro Paolo Pollice) dopo aver frequentato diverse masterclass, attualmente si sta perfezionando all’Accademia di musica di Pinerolo sotto la guida di Pietro De Maria ed Enrico Stellini.