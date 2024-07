Tutto quello che devi sapere sul tuo peso corporeo

Quanto dovrei pesare considerata la mia altezza e la mia corporatura? Perché è così importante raggiungere il peso forma? Cosa posso fare se il peso che vedo segnato sulla bilancia è sempre maggiore del mio peso ideale? Domande e dubbi come questi sono molto frequenti quando si parla di alimentazione e forma fisica: ecco, allora, una breve guida a tutto quello che c’è da sapere sul peso corporeo.

Peso forma: cos’è e come si calcola

Partiamo dal peso forma che è un valore indicativo calcolato sulla base di parametri come il genere della persona, la sua altezza, il tipo di corporatura, eccetera. Nel tempo sono state individuate diverse formule per il calcolo del peso forma, poi elaborate in tabelle che ne rendono i risultati più facilmente leggibili. Su tali formule si basano anche i calcolatori online che, oggi, consentono di scoprire velocemente il proprio peso forma. Andrebbe considerato però che anche le formule, le tabelle e i calcolatori più raffinati restituiscono un risultato standard e che non tiene conto di fattori individuali tipo che stile di vita si conduce, se si è affetti da patologie che possono incidere sul peso corporeo, se si hanno particolari obiettivi che riguardano la propria forma fisica. L’aiuto di un professionista della nutrizione è l’unico modo per scoprire davvero qual è il proprio peso ideale.

Perché è importante raggiungere il peso ideale

L’ultimo può essere considerato come quel peso che consente di sperimentare un senso di benessere psico-fisico generalizzato e di svolgere agevolmente tutte le attività quotidiane in cui si è impegnati, senza sentirsi affaticati o appesantiti. Pesare il giusto – o essere normopeso, come si dice in gergo – è importante però anche e soprattutto per non incorrere in patologie correlate al peso come sono quelle cardiovascolari, per esempio, o quelle metaboliche. Con i progressi della ricerca continua ad aumentare numero di malattie che risultano più probabili di insorgere in caso di sovrappeso e obesità.

Conoscere il fabbisogno calorico giornaliero per non ingrassare

Conoscere quale sia il proprio pese ideale è importante, insomma, per impostare un regime alimentare e una di attività fisica adatti a mantenerlo (piccole oscillazioni rispetto al peso forma sono da considerare fisiologiche, anche considerato che si tratta di un valore indicativo). Il peso corporeo è, infatti, uno dei fattori principali sulla base dei quali si calcola il fabbisogno calorico giornaliero: scopri qui qual è il tuo e, cioè, quante calorie devi assumere ogni giorno per assicurare all’organismo l’energia necessaria per svolgere tutti i processi e le attività in cui è impegnato ogni giorno ed evitare, al contrario, accumuli di grasso che a lungo termine possono portare a sovrappeso e obesità.

Dieta e movimento aiutano a perdere peso

Non a caso le strategie più funzionali per perdere peso, nel caso in cui quello segnato dalla bilancia sia superiore al proprio peso forma, sono creare un deficit calorico e aumentare il consumo di energie: quasi sempre gli esperti di nutrizione consigliano di applicarle entrambe per ottenere in meno tempo risultati migliori e più duraturi. Creare un deficit calorico è possibile seguendo una dieta ipocalorica: le più efficaci per perdere peso si dimostrano, in genere, quelle in cui si diminuisce del 10-25% la quantità di calorie assunte rispetto al fabbisogno giornaliero. Per aumentare il consumo di energie, invece, basta incrementare la quantità di movimento e attività fisica svolti ogni giorno, preferendo se possibili attività aerobiche ed esercizi mirati.