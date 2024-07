Processo per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juventus per il caso plusvalenze?

Si va verso il processo per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juve per il caso plusvalenze. Infatti la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex patron della Juventus e per gli altri soggetti coinvolti tra cui Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Nei confronti degli indagati le accuse sono, in base alle posizioni, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.

Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal sostituto Lorenzo Del Giudice. Il fascicolo era arrivato all’attenzione dei magistrati romani dopo la decisione della Cassazione, che a settembre 2023 aveva dichiarato l’incompetenza territoriale della Procura di Torino.