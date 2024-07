Dorgali. Giuseppe Gometz morto in un incidente stradale

La serata di festa a Cala Gonone è finita in tragedia per Giuseppe Gometz. L’uomo di 39 anni, ha perso la vita alle porte di Dorgali, sulla statale 125, al chilometro 202. È successo all’alba di domenica mattina. Giuseppe Gometz ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un cartello stradale. Dopo aver saltato il cordolo di sicurezza. Giuseppe Gometz, 39 anni, residente a Dorgali, è morto sul colpo.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per il centauro. Vigili del fuoco di Nuoro e Carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge. La moto, dopo lo schianto è scivolata sull’asfalto per parecchi metri ed il casco del centauro è stato ritrovato in una stradina laterale.