Calcio batte musica: Sanremo slitta di una settimana?

Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe slittare in avanti di una settimana, non più dal 4 all’8 ma dall’11 al 15 febbraio 2025. Una scelta quasi obbligata per il festival della canzone italiana per non “scontrarsi” con la Coppa Italia.

Per evitare un potenziale ridimensionamento degli ascolti e quindi degli introiti pubblicitari, la Rai sta valutando di posticipare l’evento. L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha stigmatizzato la decisione della Lega Calcio di fare coincidere il calendario della Coppa (esclusiva Mediaset) con il Festival di Sanremo.

La Lega Calcio è di fronte ad un calendario affollato. Le date delle gare della nuova Champions League hanno intasato il calendario. La Rai quindi sta valutando quale potrebbe essere l’impatto sull’audience del Festival delle diverse competizioni. La Coppa Italia, trasmessa in chiaro da Mediaset, potrebbe offrire partite tra squadre top, con un seguito di tifosi significativo, ma la settimana successiva, quella in cui dovrebbe slittare l’evento, ci sono comunque le Coppe europee, tra Champions ed Europa League, anche se in pay.

Il 19 luglio a Napoli è in programma la presentazione dei palinsesti Rai ed entro quella data è atteso l’annuncio ufficiale. Secondo Il Secolo XIX e La Stampa lo slittamento sembra ufficiale. Il nuovo sindaco di Sanremo Alessandro Mager non ha voluto commentare. Ma, trattandosi di una variazione del regolamento organizzativo sostanziale e non relativa ai cantanti, secondo una prassi consolidata la questione dovrà essere portata all’attenzione dell’amministrazione comunale.

La notizia ha fatto già scattare la caccia al cambio delle prenotazioni che vengono fatte con largo anticipo. Mancano più di sei mesi ma alberghi e case vacanze, che registrano il tutto esaurito per la settimana della kermesse, dovranno riorganizzare tutte le presenze, con il rischio che qualcuno si ritrovi senza stanza nel caso di prenotazioni già effettuate da altri per la settimana dall’11 al 15 febbraio.