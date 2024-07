Supercoppa europea: sfida da brividi per la Dea

Sarà un ferragosto da brividi per la Dea. L’Atalanta il 14 agosto si giocherà la Supercoppa europea. La squadra di Gasperini grazie al trionfo nella finale di Europa League (3-0 al Bayer Leverkusen) ha scritto la storia della Bergamo calcistica. La notte di Dublino del 22 maggio è una data epocale. Il prossimo appuntamento con la storia è a Varsavia. Gian Piero Gasperini il 14 agosto sfiderà Carlo Ancelotti. Il Real Madrid è una corazzata ma l’Atalanta rispetta tutti ma non teme nessuno. La Dea potrà giocare con la mente sgombera, senza pressioni, non ha nulla da perdere, semmai tutto da guadagnare.

Il Gasp a Bergamo è un Re. Nona stagione con l’Atalanta, un ciclo lunghissimo. A Bergamo si lavora duro per la super sfida con il Real Madrid. In mezzo tre amichevoli con Az Alkmaar, St. Pauli e Parma. Il Gasp testerà sul campo quale sarà la migliore formazione per la Supercoppa.

De Roon e Koopmeiners fino a venerdì hanno fatto solo corsa sul campo. Il neo acquisto Zaniolo sino al 20 si dedicherà a completare il suo piano di riabilitazione. Il tempo a disposizione per avere anche loro ci sarebbe, ma l’incognita è come conciliare la necessità di recuperare bene con l’esigenza di una preparazione non solo da riprendere, come succederebbe a stagione in corso. Quanto ai nuovi acquisti, Godfrey sarà prontissimo e Brescianini potrebbe esserlo. Gli altri rinforzi, in particolare i due esterni di fascia, non sembrano ancora così vicini per poterli pensare in campo contro il Real.