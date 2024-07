Modena. Agevolazioni servizi educativi: si può già presentare l’Isee

Per ottenere tariffe scontate o ricalcolo della retta occorre inviare on line l’attestazione che si può compilare al Caaf o sul sito Inps tramite credenziali Spid.

Anche per l’anno scolastico 2024/2025 la misura regionale a cui il Comune di Modena ha aderito consentirà alle famiglie con Isee fino a 26mila euro di pagare rette scontate al nido dal 30 al 50 per cento e comunque personalizzate in base alla situazione patrimoniale familiare.

Le famiglie dei nuovi ammessi al servizio di nidi che intendono richiedere le tariffe ribassate, così come quelle con bambini che entrano alla scuola d’infanzia al fine di ottenere il calcolo della tariffa puntuale ed eventuali altre agevolazioni oppure il ricalcolo della retta per i bambini che già frequentano i servizi educativi, possono presentare la propria attestazione Isee ai Servizi educativi del Comune di Modena.

L’attestazione si presenta on line (https://portalecittadino.comune.modena.it/servizi-scolastici/nuova-richiesta)

In caso di mancata presentazione, ai già frequentanti viene applicata la tariffa dell’anno precedente, mentre per i nuovi ammessi l’importo applicato corrisponde alla fascia tariffaria più alta.

La revisione delle tariffe per i vecchi frequentanti e l’attribuzione per i nuovi ammessi hanno decorrenza dal mese di presentazione di un’attestazione Isee corretta, se non presentata entro i termini indicati, escluso il mese di settembre per il quale avrà decorrenza comunque ottobre

L’attestazione Isee va presentata entro il 29 agosto ma occorre procedere per tempo; l’Isee si compila, infatti, presso le sedi dei Caaf convenzionati o liberi professionisti; è possibile anche la compilazione online sul sito dell’Inps con accesso attraverso Pin rilasciato dall’Inps tramite credenziali Spid/Cns/Cie.

Una volta scaduti i termini, l’agevolazione tariffaria, decorre da quando sarà consegnata l’attestazione Isee corretta.