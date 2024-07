Il Capitano Cignarella svolge il suo ultimo giorno di lavoro: 40 anni di servizio effettivo nell’Arma dei Carabinieri

Classe 1964, originario di Sant’Andrea di Conza, provincia di Avellino, marito e padre, è entrato a far parte dell’Arma dei Carabinieri a soli 20 anni frequentando la Scuola Sottoufficiali dei Carabinieri. Dopo un’esperienza in territoriale presso la Compagnia Carabinieri di Larino prima al Nucleo Radiomobile e poi come addetto presso la Stazione Carabinieri, è stato distaccato a Caserta per il contrasto della criminalità organizzata ed ha partecipato a Lecce al maxi processo contro la Sacra Corona Unita.

Dal gennaio 1995 al 2014 è stato imbarcato sulla motovedetta 807 “PEZZUTO”, così chiamata in memoria di un carabiniere caduto durante una rapina a Pontecagnano Faiano. Dal 2014 al 2020 l’Ufficiale dell’Arma ha intrapreso un nuovo percorso, cimentandosi con il mondo delle informazioni, prima presso il Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Bari e poi come Comandante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Trani.

Non sono mancati i riconoscimenti durante l’arco della lunga carriera: un elogio scritto conseguito nel 2021 e una Croce d’Oro con stelletta per anzianità di servizio militare.

“In silenzio sono arrivato e in silenzio me ne vado”, con questa frase carica di significato il Capitano Cignarella descrive la sua lunga carriera, dove si è saputo distinguere brillantemente diventando un punto di riferimento nell’attività informativa, settore di elevato prestigio dell’Arma.

Grazie Capitano!

Così la nota del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani omaggia i quarant’anni di servizio effettivo nell’Arma dei Carabinieri del Capitano Cignarella, dal 2020 Comandante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri BAT. Il Capitano va in pensione.