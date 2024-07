A quando il ritiro di Joe Biden?

La domanda che tutti si pongono è: quando Joe Biden si ritirerà dalla corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca. Infatti la questione non è se Biden debba ritirarsi ma quando e chi prenderà il suo posto. Lui dal canto suo afferma che lascerà la corsa solo se i suoi consiglieri gli dimostrassero che non può battere Trump. Joe Biden ha dichiarato anche che, se i delegati alla convention democratica di Chicago in programma a metà agosto decidessero che vogliono un altro candidato, ciò sarebbe “parte del processo democratico”; ma poi, ha affermato certo: “Non succederà”.

Il presidente non ha intenzione di ritirarsi. Nega di andare a letto presto. Nega di avere bisogno di un test cognitivo. Ha dato la colpa al suo staff per i troppi impegni che aggiungono e ha lasciato intendere che “parlano troppo” con i media.

Il problema non sono solo le gaffe, che Biden faceva anche da giovane e che anche Trump fa spesso. Il problema è che dopo aver visto Biden in condizioni preoccupanti al dibattito contro Trump del 27 giugno, l’elettorato democratico si sente preso in giro dalla Casa Bianca. Infatti crede che abbia nascosto le sue vere condizioni di salute.

Altri quattro deputati democratici hanno chiesto pubblicamente il ritiro di Biden dalla corsa. In totale sono 18. Sono coloro che si sono esposti pubblicamente. Ma in privato sono decine. Alcuni grossi finanziatori del partito hanno congelato 90 milioni di dollari di fondi, a meno che Biden non molli.