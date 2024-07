“Premio Corona d’oro” e “Film Videoclip Award”: tutti i vincitori

Sabato 6 luglio dalle ore 18.00 presso la Sala Estense di Ferrara sono state consegnate le targhe per la 1^ edizione del “Premio Corona D’Oro” e per la 2^ edizione del “Film Videoclip Award”. Tutti coloro che sono stati premiati hanno ricevuto un’opera dall’artista M° Giuliano Grittini. Le premiazioni saranno anticipate dalle semifinali del contest “A Voice for Europe – Italia”. L’evento è stato condotto da Vanessa Grey.

PREMIO CORONA D’ORO (1^ edizione)

Miglior Critico Musicale: Franco Zanetti (Rockol) per l’articolo “Beatles, il ritorno del film ‘Let it be’”

Miglior Critico Cinematografico: Marta Zoe Poretti, (Best Movie e trasmissione Cinematografo di Gigi Marzullo per l’articolo “Damsel: infantile o femminista? Analisi del film con Millie Bobby Brown”.

E’ stato consegnato inoltre il Premio Corona D’Oro alla carriera a Mario Luzzatto Fegiz, giornalista, critico musicale del “Corriere della Sera”, saggista, conduttore radiofonico e personaggio televisivo.

Ad Anna Bisogno, Professore Associato di Cinema e Televisione all’Università Mercatorum, è stato riconosciuto il “Premio Narrazioni”.

FILM VIDEOCLIP AWARD ITALIA (2^ edizione)

Miglior Film Videoclip: BAD BOSS (Negramaro – Luna Piena)

Miglior Regista: Olmo Parenti x A THING BY BOROTALCO (Un Altro Mondo – Merk & Kremont, Tananai, Marracash.

La serata della consegna dei Premi è preceduta dalle semifinali del contest “A Voice for Europe – Italia”. Le finali sono previste per sabato 30 agosto in Piazza del Castello a Ferrara.

“Si tratta della prima volta di un’iniziativa autorevole che inoltre valorizza e promuove i giovani talenti musicali, e che idealmente prosegue a fine agosto in una delle piazze più belle della nostra città, piazza Castello, con Sanremo Rock”, ha ricordato l’assessore al Turismo e alla promozione del territorio Matteo Fornasini, portando i saluti del sindaco Alan Fabbri.

NOVE EVENTI SRL

Nove Eventi SRL è una società che organizza Festival e che opera, da oltre 20 anni, nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi soci si annoverano produttori artistici, teatrali e televisivi, gruppi operanti nel marketing strategico e creativo e nella distribuzione discografica.

Nove Eventi SRL è una realtà nel mondo della musica che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo però sempre un occhio di riguardo anche per i giovani Artisti che desiderino intraprendere un proprio cammino nel mondo musicale e dello spettacolo. La Mission è quella di produrre contenuti per Eventi artistici ma anche tecnici, prendendosi cura di ogni singolo particolare: dalla direzione artistica di un Festival, alla consulenza (anche in campo legale) ed alla progettazione di Rassegne, all’organizzazione di Convention ed alla realizzazione per le aziende di progetti legati al mondo musicale.