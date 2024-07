Santamarya: esce il nuovo singolo “Niente di speciale”

Dal 5 luglio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Niente di speciale”, il nuovo singolo dei SANTAMARYA per Matilde Dischi già presente nelle playlist “New Music Friday” e “Scuola Indie”.

“Niente di speciale” è una canzone di ricordi adolescenziali, occhiali da sole che ti facevano da scudo contro il mondo e pensieri che oggi non ti salvano più. I santamarya fanno fiorire synth psichedelici per poi “lasciarsi dimenticare come la canzone dell’estate”. Oggi il velo è caduto, forse non ci rimane che andare via e non tornare più? Le atmosfere dream si mescolano alle melodie della voce e alle parole colorandosi a vicenda come quando in un film finisce il flashback in bianco e nero e si torna al presente.

Spiega la band a proposito del brano: “Niente di speciale racconta in parte quegli assolati giorni in studio di registrazione a Roma dello scorso anno, fatti di occhiali da sole e ricordi delle nostre estati, dei primi concerti di aneddoti tra una sessione e l’altra. Giornate estenuanti, infinite ma davvero speciali e che ci hanno fatto volare lontano”.

Biografia

Santamarya è la storia di un gruppo di ragazzi troppo grandi per la provincia e troppo piccoli per la città, sempre in cerca di un luogo in cui il tempo rallenti abbastanza per prendere una chitarra e cantare com’è facile perdere per il mondo i propri vent’anni, le aspettative e i tanti idealismi che rincorrevamo. Canzoni che parlano di tutto quello che si può trovare in fondo al bicchiere dei ricordi: le paure e le speranze, la rivoluzione grunge e la canzone dell’estate, la psichedelia e il Festivalbar. Per lasciarsi crescere senza lasciarsi dimenticare.

L’EP d’esordio “Nessuno ricorda niente” viene accolto positivamente dal pubblico e dalla critica, il singolo omonimo è il brano italiano più trasmesso da MTV a settembre 2021, permette alla band di vincere il MEI Superstage e di aprire i concerti della Love Gang, BNKR 44, Gianluca De Rubertis (Il Genio), Federico Dragogna (Ministri). Il disco è stato prodotto da Giorgio Maria Condemi (Motta, Truppi), con la partecipazione di artisti come Cesare Petulicchio (Bud Spencer Blues Explosion) e Carmine Iuvone (Salmo, Coez) e fonde canzone d’autore e new wave alla Smiths, David Lynch e il dream pop.

“Superamerica” e “Niente di speciale” (Matilde Dischi/Artist First) inaugurano il nuovo percorso artistico dei Santamarya insieme a Matteo Domenichelli (Bomba Dischi, Universal).

