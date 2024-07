L’Emilia-Romagna guiderà il progetto europeo per nuove Comunità energetiche rinnovabili

Promuovere la creazione di nuove Comunità energetiche rinnovabili (Cer), migliorando le performance di quelle esistenti, e contrastare anche il fenomeno della povertà energetica. Sono questi gli obiettivi del progetto europeo Hercules-Ce, approvato nell’ambito del programma Interreg Central Europe, che interessa Italia, Ungheria, Croazia, Polonia, Germania, Austria e Repubblica Ceca.

A coordinare il progetto, per la durata di 30 mesi, sarà la Regione Emilia-Romagna che avrà a disposizione un budget di 266mila euro su un totale di oltre 2,2 milioni. Il progetto di cooperazione internazionale Hercules-Ce, attraverso il supporto nella creazione e nel miglioramento delle Cer punta, tra l’altro, a dare un contributo nel migliorare la distribuzione, su più attori, degli importi degli investimenti necessari per realizzarle, rendendo maggiormente sostenibile il costo delle infrastrutture.

“Questo progetto è l’occasione per sperimentare la creazione di comunità energetiche nel distretto industriale dell’hard-to-abate (Hta), il più energivoro di tutti, come quello tessile/ceramico con la prospettiva di replicarlo in altri settori- ha detto l’assessore regionale alla green economy, Vincenzo Colla-. Il lavoro congiunto transnazionale che verrà svolto rafforzerà il nostro impegno verso le Comunità energetiche, affrontando al contempo il problema della povertà energetica e migliorando le nostre politiche per essere più efficaci e solidali per il territorio regionale”.

La Regione sarà supportata dall’agenzia regionale Art-ER, condividendo competenze, metodologie e approcci strategici e innovativi per una più efficiente creazione e implementazione delle Cer, mettendo in rete conoscenze e competenze con la rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna (laboratori) e dei Cluster regionali e nazionali.