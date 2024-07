Tennis: l’Italia c’è e lo sta dimostrando a Londra

L’Italia del tennis c’è e lo sta dimostrando a Londra in occasione del torneo di Wimblidon il più importante torneo slam del Mondo. Dopo Sinner (numero uno del mondo formatosi ai quarti, Jasmine Paolini approda alle semifinali dopo avere battuto Emma Navarro in due set col punteggio di 6-2/6-1. In semifinale anche Lorenzo Musetti (nella foto) dopo essersi aggiudicato contro l’americano Fritz tre dei cinque set (7-6/6-2/6-1) e perso gli altri due (3-6/3-6).