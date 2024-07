Euro 2024: la Spagna vola in finale e prenota la Coppa

Le Furie Rosse strapazzano la Francia e si accomodano nella finale di Euro 2024. Nello stadio di Monaco di Baviera è andata in scena la prima semifinale dell’europeo tedesco. Gli uomini di mister De la Fuente hanno ribaltato i francesi 2-1. Saranno quindi di scena a Berlino per la finalissima. Gli spagnoli, apparsi come la migliore formazione di Euro 2024, prenotano la Coppa!

All’Allianz Arena illusione Kolo Muani al 9′. I transalpini in vantaggio di testa su assist di Mbappé. Ma gli spagnoli non demordono in 5 minuti riscrivono la storia della semifinale. Straordinario il sinistro del baby fenomeno Yamal al 21′. Il sedicenne del Barcellona continua a bruciare le tappe e a collezionare record. A quasi 17 anni da compiere lascia il segno sulla super sfida dell’Allianz Arena. A chiudere la partita ci pensa il numero di Dani Olmo al 25′.

Nel secondo tempo i francesi provano ad attaccare con maggiore incisività ma il risultato non cambia più. In finale la Spagna se la vedrà con la vincente di Olanda-Inghilterra in programma questa sera.