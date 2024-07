Antonio Ornano, Roberta Bruzzone e Filippo Caccamo: ecco alcuni protagonisti del cartellone extra abbonamento 2024-25 al Teatro Civico della Spezia

Saranno in vendita nei prossimi giorni i biglietti per gli spettacoli Maschio caucasico irrisolto, con Antonio Ornano, Favole da incubo, con Roberta Bruzzone, e Le Filippiche, protagonista Filippo Caccamo. Sono queste le prime anticipazioni del cartellone extra abbonamento 2024-25 al Teatro Civico della Spezia, che riaprirà al pubblico in una veste rinnovata dopo i lavori di sostituzione delle poltrone.

“Prende forma la prossima stagione teatrale spezzina che aprirà il sipario in autunno su un teatro completamente rinnovato, tra le prime anticipazioni extra abbonamento: Antonio Ornano, Roberta Bruzzone e Filippo Caccamo. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Dopo la scorsa stagione, che ha chiuso con oltre 42mila spettatori, ci attende un nuovo cartellone ricco di sorprese che vedrà esibirsi attori e professionisti di fama nazionale e internazionale, in un teatro che ci accoglierà in una veste completamente rinnovata: nuove poltrone di ultima generazione, per accogliere più comodamente gli spettatori e nuovi tendaggi e colori per donare un aspetto ancora più accogliente alla struttura e vivere al meglio l’incanto del teatro.”

Antonio Ornano salirà sul palco del Teatro Civico giovedì 28 novembre, impersonando un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo. Forse è giunto il momento di chiedere l’aiuto di uno psicologo, da cui si è sempre rifiutato di andare. E allora capita di sentirsi dire da uno bravo: ““Lei è un maschio caucasico irrisolto, uno di noi insomma, che finalmente attraversa una fase trasformativa, si sfoghi”. E così capita di scrivere e risalire sul palco.

Favole da Incubo, il viaggio nella manipolazione affettiva a cura della nota criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, andrà in scena martedì 3 dicembre. Il titolo riprende quello di un importante libro, uscito nel 2020, scritto a quattro mani dalla Bruzzone con Emanuela Valente. Uno spettacolo fatto di storie di suggestioni, ma anche di puntuali e scientifiche valutazioni di comportamenti di manipolazione affettiva e narcisismo, che portano troppo spesso ad uccidere le donne in quanto tali.

Sabato 11 gennaio 2025 sarà la volta di Le Filippiche, il nuovo spettacolo teatrale di Filippo Caccamo. Un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano, che porta sul palco un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili.

Info: Botteghino Teatro Civico La Spezia (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19)

Tel. 0187-727521 – email: [email protected]