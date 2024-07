Quali sono le attività e le competenze dell’addetto al front office

Le aziende che si relazionano con il pubblico devono avere qualcuno nel ruolo di addetto al front office. Questo compito è decisamente molto importante. Si tratta a tutti gli effetti della persona che deve occuparsi di gestire il primo contatto con l’impresa. Serve capacità di relazionarsi col pubblico e tutte le principali competenze per capire cosa il potenziale cliente desideri e come indirizzarlo.

Il front office forma un binomio con i servizi di back office, che al contrario operano dietro le quinte, gestendo ad esempio l’ambito del data entry e alcuni aspetti finanziari.

Cosa deve fare un addetto al front office? Quali competenze deve avere? Scopritelo insieme a noi nelle prossime righe.

Gestione del cliente

Le principali attività di un addetto al front office sono relative alla gestione del cliente. Quando si ha a che fare con potenziali clienti o visitatori l’accoglienza deve essere messa al primo posto. L’addetto deve dimostrarsi il più possibile professionale, e registrare i dettagli di chi si è presentato in azienda. A quel punto, in base alla situazione, si può indirizzare il cliente verso le stanze o gli uffici dove è atteso.

L’addetto al front office non si occupa solamente dell’accoglienza, ma di solito ha un ruolo importante nello smistamento delle telefonate. Risponde alle chiamate che arrivano in azienda e cerca di capire quali effettivamente dovrebbero essere passate ai vari reparti che compongono l’impresa. Può anche raccogliere specifici messaggi che poi vengono passati ai destinatari. Può capitare quando chi deve ricevere l’informazione non è disponibile ad esempio.

Supporto e assistenza

Molti non sanno che un addetto al front office ha anche un ruolo di supporto verso le esigenze del cliente. Ad esempio chi vuole avere maggiori informazioni sui prodotti o sui servizi proposti dall’azienda può rivolgersi al front office per saperne di più. Per questo gli addetti devono essere formati nel migliore dei modi, così da rispondere a ogni singolo dubbio.

Eventualmente può anche essere di aiuto nella risoluzione dei problemi. Non si tratta di vera e propria assistenza, quanto di dare una mano nel sistemare le problematiche più semplici, prima di indirizzare all’assistenza tecnica gestita dai propri colleghi.

Le principali competenze

Occuparsi della gestione del front office è un lavoro non adatto a tutti. All’apparenza può sembrare semplice, ma in realtà si tratta di un compito a tratti gravoso: in fondo si finisce per fare da vero e proprio intermediario tra il cliente e l’azienda.

Per questo motivo sono essenziali alcune competenze, a partire dalle capacità comunicative. Bisogna saper parlare in maniera chiara e al tempo stesso professionale. Inoltre è necessario saper ascoltare e comprendere cosa il cliente desidera, sia se ci si sta parlando di persona, sia se si tratta di una telefonata o di una conversazione via email.

Non va di certo dimenticata la pazienza: lavorare a contatto con il pubblico può regalare delle giornate tutt’altro che rilassanti. Non bisogna lasciare che lo stress abbia la meglio, ed è fondamentale mettere al centro, in ogni situazione, empatia e cortesia.

Da un punto di vista più professionale ci sono alcune competenze che non possono essere sottovalutate. Un buon addetto al front office deve avere il multitasking tra le sue skill, così come la capacità di organizzare nei minimi dettagli il proprio lavoro. Per quanto riguarda le abilità tecniche ormai chi ricopre questo ruolo non può non saper usare il computer, e deve essere in grado di interfacciarsi con software di tipo gestionale.