Sostenere la trasformazione degli spazi: il contributo unico di Korus Group Consulting

Korus Group Consulting adotta un approccio innovativo e centrato sul concetto di “care” nella consulenza e nella trasformazione degli spazi di lavoro. Questo approccio non si limita a creare ambienti fisici funzionali, ma mira a integrare l’attenzione per le persone, il pianeta e l’ecosistema aziendale, promuovendo un benessere tangibile e sostenibile.

Fondamenti del concetto di “Care”

La nostra filosofia si basa sulla convinzione che prendersi cura delle persone e dell’ambiente sia essenziale durante ogni fase di cambiamento e trasformazione. Questo principio guida la progettazione e l’organizzazione degli spazi di lavoro, creando un ambiente che non solo supporta le attività quotidiane ma promuove anche un legame emotivo profondo con il brand.

Approccio strategico: le 3P per uno sviluppo sostenibile

La strategia delle “3P” – People, Planet & Profit – è il cuore della nostra consulenza. Miriamo a ottimizzare gli spazi immobiliari riducendo al contempo l’impatto ambientale e migliorando la produttività. Questo approccio non solo sostiene il benessere dei dipendenti ma anche l’efficienza economica dell’azienda a lungo termine.

Co-costruzione e coinvolgimento delle parti interessate

Collaboriamo attivamente con tutte le parti interessate, inclusi dipendenti, dirigenti e clienti, per comprendere le loro esigenze, aspirazioni e sfide. Attraverso workshop partecipativi, interviste mirate e strumenti di analisi avanzati, co-creiamo soluzioni che trasformano gli spazi di lavoro in luoghi stimolanti e inclusivi.

Sostenere il cambiamento e misurare il successo

Oltre alla progettazione degli spazi fisici, supportiamo attivamente il cambiamento organizzativo necessario per adattarsi ai nuovi ambienti. Dal trasferimento in nuove sedi all’adattamento di quelle esistenti, ci assicuriamo che ogni passaggio sia gestito con attenzione per massimizzare l’adattabilità e l’efficacia delle operazioni.

Ottimizzazione economica e miglioramento dell’immagine aziendale

La nostra consulenza non si limita alla trasformazione degli spazi fisici ma mira anche a migliorare l’immagine del marchio e l’employer brand dell’azienda. Integrando principi di economia circolare e partenariati strategici, garantiamo che ogni investimento abbia un impatto positivo misurabile sui risultati aziendali e sul benessere dei collaboratori. Korus Group Consulting si distingue per l’impegno a creare spazi di lavoro che riflettano i valori e l’identità unica del vostro brand. Attraverso un approccio centrato sul concetto di “care”, trasformiamo gli ambienti in motori di crescita sostenibile e benessere collettivo, preparando le aziende per un futuro di successo e significato. Korus Group Consulting si distingue per una serie di punti di forza che testimoniano il nostro impegno e la nostra dedizione nel campo del consulting e della trasformazione aziendale.

Una filiale dedicata al 100% al Consulting

Korus Group Consulting è interamente dedicata al consulting, focalizzata sull’acquisizione di nuovi mercati e sull’analisi di nuovi modelli di business. Questo impegno totale ci consente di offrire soluzioni su misura, indipendentemente dalle dimensioni o dalla natura dei clienti: che siano enti pubblici o privati, PMI o grandi gruppi internazionali.

Strumenti innovativi

Per supportare le nostre strategie di consulenza, abbiamo sviluppato strumenti innovativi come K’Scan e Thesaurus. K’Scan è uno strumento di sondaggio tra i dipendenti che ci consente di raccogliere feedback preziosi e analizzare l’ambiente di lavoro. Thesaurus, invece, è un sistema sofisticato per misurare il valore d’uso degli spazi, fornendo dati critici per ottimizzare l’efficienza e il benessere nell’ambiente di lavoro.

Approccio ludico e collaborativo

La nostra filosofia di insegnamento ludico è parte integrante del nostro approccio. Questo metodo non solo facilita l’inserimento e la collaborazione all’interno del team, ma promuove anche un ambiente lavorativo creativo e inclusivo. Crediamo fermamente che si possano ottenere risultati eccellenti senza perdere il gusto per l’innovazione e la collaborazione.

Il Concetto di CARE

Al centro di tutte le nostre attività c’è il concetto di CARE – progettare spazi che non solo ottimizzino le operazioni aziendali ma abbiano anche un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente circostante. Ci impegniamo a creare ambienti che promuovano il benessere dei dipendenti e incoraggino pratiche sostenibili come il riciclo e il riutilizzo.

Supporto Specializzato

I nostri esperti in consulenza per il luogo di lavoro sono leader nel campo della strategia e della pianificazione dello spazio. Collaboriamo strettamente con i nostri clienti per sviluppare quadri progettuali dettagliati e micro-zonazioni efficaci, mobilitando esperti interni come ergonomisti e architetti per garantire spazi ergonomici e salutari.

Gestione del Cambiamento e Ingegneria del Benessere

Offriamo supporto completo nella gestione del cambiamento e nell’integrazione di nuove pratiche manageriali. Il nostro team di change manager è esperto nell’implementare processi di onboarding efficaci e nel facilitare la trasformazione aziendale. Inoltre, la nostra ingegneria del benessere si concentra sulla diagnosi e sull’implementazione di soluzioni locali per migliorare il riciclo, il riuso e il riutilizzo delle risorse.

Conclusione

Korus Group Consulting è il partner ideale per le aziende che cercano una consulenza strategica mirata, combinando innovazione, collaborazione e un impegno profondo per il benessere delle persone e dell’ambiente. Con i nostri strumenti avanzati e il nostro approccio centrato sul cliente, garantiamo risultati tangibili e duraturi per il successo aziendale a lungo termine.