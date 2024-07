Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale si prepara per l’evento Campano

Napoli – I preparativi per l’evento campano sono in fermento, ci saranno novità interessanti a questo convegno che si terrà sabato 12 ottobre 2024, alle 15:30 a Giugliano in Campania, nella regale cornice della “Città Metropolitana di Napoli”, il Delegato Provincia di Napoli Don Aldo Improta sta organizzando l’evento in sinergia con l’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola. È stata scelta Villa Blue Moon come scenario per ospitare il VII Evento dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale la quale ospiterà per la prima volta la prestigiosa Royal Society of St George. I membri accademici e gli ospiti si troveranno immersi in un contesto elegante e raffinato dove potranno condividere i loro pensieri in un dialogo socio-culturale, l’incontro terminerà con una cena di gala come negli altri eventi, così da poter intraprendere anche nuove amicizie. La manifestazione sarà patrocinata da amministrazioni pubbliche di vari regioni del territorio, del non tanto antico Regno di Napoli quali per ora; Ischitella, Pescolanciano, Guardialfiera, Provvidenti, Melicucco, San Giorgio Morgeto, i quali hanno aderito a quest’incontro di dialogo storico- culturale.

La giornalista Valentina Ciarlante, aprirà il convegno da perfetta moderatrice, dando in primis la parola a Sua Altezza Reale Christian Agricola di San Nicandro Principe del del Sacro Romano Impero, Duca di Capua delle Terre di Lavoro, conte dell’ Impero d’Austria, Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Rettore dell’Accademia, il quale con questi convegni ed i delegati dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale continua a valorizzare, custodire e trasmettere il patrimonio storico, religioso, culturale dell’aristocrazia, la quale è riuscita ad unire nobili, notabili e aristocratici di tutta Europa, dalla nobiltà antica a quella moderna. Dopo i saluti istituzionali alle autorità civili e religiose, darà la parola agli altri relatori, non prima di aver salutato e presentato agli astanti il Re del Godenu, Togbe Osei III, giunto in Italia per la prima volta, la quale presenza, rappresenta un momento di rilevanza storica ed internazionale come ponte di fratellanza e scambio culturale. Nel convegno non prevale solo l’incontro aristocratico tra nobili convenuti, ma si affronteranno temi soprattutto di storia e cultura, infatti le tematiche saranno molto interessanti per la profonda conoscenza dei temi che verranno discussi. Tra i relatori presenti ci saranno; il Conte Enzo Modulo Morosini di Risicalla e Sant’Anna Morosina il quale ci illustrerà l’Araldica Napoleonica nel Regno di Napoli” attraverso l’armi e le insegne nobiliari di quel periodo. Nel prosieguo della serata ci sarà l’intervento del Conte Professor Tommaso Romano, presidente dell’Accademia di Sicilia, il quale ci parlerà del “Valore dell’autentica nobiltà dello Spirito e dell’esercizio delle virtù civiche. L’Architetto Franco Valente, Presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli Sez. Molise, parlerà de “La transizione di Alfonso il Magnifico: finisce il Medioevo inizia l’epoca moderna”, un argomento molto interessante per chi è appassionato della storia risalente a quel periodo di transizione. Il Nobile Dott. Luigi Paolino Bonea discuterà sui “Napolitani; un popolo con la consapevolezza di essere Nazione” dal 661 al 1137 d.c.. Il Barone Michele di Iorio, che esplorerà le dinamiche e gli impatti dell’”Invasione francese del Regno di Napoli” tra il 1798 e il 1799. Infine, il Professor Giuseppe Mrozek Eliszezynski proporrà un viaggio nel tempo con il tema “Nobili inquieti: La lotta politica nel regno di Napoli al tempo dei ministri favoriti” (1598-1665).

Abbiamo raggiunto al telefono S.A. R. il Principe Christian Agricola; Sig. Principe posso chiederle al volo alcune informazioni, abbiamo letto che ci sarà la Royal Society of St George, ci può illustrare questa società; certamente, è una società patriottica inglese che si impegna a incoraggiare l’interesse per la cultura, gli ideali e le tradizioni inglesi, abbiamo considerato i fini di questa antica Istituzione che sono simili a quelli di Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale, siamo due enti che portiamo avanti discussioni centrate su Patrimoni di Storia e Tradizione. La nostra collaborazione con la Royal Society of St George, aggiunge un ulteriore livello di profondità all’evento. È stata istituita nel 1894, ha sempre goduto del patrocinio di ogni monarca britannico regnante compreso Re Carlo III. Dal 1963 ha il conferimento della Royal Charter di Sua Maestà. La società continua a esaltare e celebrare l’eredità e lo stile di vita britannici, collegando passato e presente. Tra i membri distinti che fanno parte di questa società, sicuramente ci sarà qualcuno che ha legami con l’Italia: – certo, ci sono anche io e il nobile amico S.A. il Duca Matteo Povolo Di Bojano, siamo due figure di Aristocrazia Adriatica che rappresentiamo, nel nostro operare, un ponte tra diverse culture nobiliari, e noi vogliamo essere un ponte tra il passato e il presente, proiettandoci verso il futuro, senza dimenticare la storia, le tradizioni e la nobiltà d’animo che ci unisce nella condivisione dei valori umani. Valori umani e culturali tra società di tutto il mondo, caro Principe, come è stato già detto in altri appuntamenti, il mare unisce e non divide: – Infatti , non solo un ponte con noi di Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale ed i paesi dell’est, ma anche oltre il mare dal canale della manica con la Royal Society of St George ed oltre il mediterraneo, in africa, con il Re del Godenu, Togbe Osei III. Nei nostri appuntamenti culturali si discute di storia, di araldica, del passato e del presente unendo nobili, notabili e aristocratici di ogni latitudine. Il nostro Ente l’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola, che mi onoro di rappresentare, cresce giorno dopo giorno, non solo in Italia ma anche con famiglie appartenenti a diverse nazionalità europee e non. Illustrissimo Principe Christian Agricola, anche in questo evento darete dei premi; – certamente e non mancherò di premiare con il “Capitolino omaggiato a Gnaeus Iulius Agricola “Legata – Augusti pro preatore Princeps ac Britaniae” personalità ed Enti che si sono distinti in settori specifici, nel campo delle scienze, arti, spettacolo, imprenditoria, in ruoli istituzionali a favore delle comunità e del prossimo, civili e militari, testimoniando l’importanza nella valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali . Avremo durante gli interventi dei nobili convenuti anche degli stacchi musicali organizzati dalla prestigiosa Accademia F. Musmarra di Catania, che aggiungeranno un atmosfera musicale all’evento. Come per ogni evento è indispensabile adottare le regole e le buone maniere nel vestire per l’occasione; – Certo per gli uomini è richiesta la cravatta con vestito scuro o l’uniforme militare, per le donne un abito da sera impreziosito da decorazioni mentre gli ecclesiastici adotteranno l’abito corale in linea con la solennità dell’evento. Alla fine del convegno seguirà la consueta cena di gala. Benissimo, allora la saluto e ci vediamo a Giuliano in Campania, alla prossima.

